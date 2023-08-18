مي فاروق تشعل حفلها في السعودية بـ أغنية "يا طير يا مسافر" (فيديو)

أشعلت الفنانة مي فاروق حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية الذي أقيم أمس الخميس ضمن حفلات جولة المملكة بـ أغية “يا طير يا مسافر” وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

و أدت مي فروق أغنية “يا طير يا مسافر” بإحساس رائع وذلك أثناء حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية.

أشعلت مطربة الأوبرا المصرية الفنانة مي فاروق حفلها بالأحساء المُقام ضمن فعاليات جولة المملكة.

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وبشكل رهيب تفاعل الجمهور مع أداء مي فاروق لكلاسيكيات وروائع النجوم من عبد الحليم لـ الست أم كلثوم.

سر استقالة مي فاروق من دار الأوبرا

ومؤخرًا فجرت المطربة مي فاروق، مفاجأة عن سبب استقالتها من دار الأوبرا، وسر غيابها عن الساحة الغنائية وحفلات الدار منذ عدة أشهر.

وقالت: "أنا بغني في دار الأوبرا من عمر 8 سنوات، وسبب استقالتي يمكن في عدم إحساسي بالحصول على القدر الكافي الذي يليق بي".

قييد مي فاروق داخل دار الأوبرا

وأضافت: "أنا بحب دار الأوبرا لكن فكرة إني موظفة دي مقيداني طول الوقت ومش بتخليني أحصل على القدر الكافي بي كمطربة".

ولفتت مي فاروق: "قررت تقديم استقالتي من دار الأوبرا علشان أرفع عنهم وعني الحرج لإن مش باخد المساحة اللي أستحقها داخل الدار".

السبب وراء غياب مي فاروق عن حفلات دار الأوبرا

وأكدت: "أنا مش مقصرة في عمل حفلات داخل مصر، ولكن ما بقتش أتطلب لا في دار الأوبرا ولا مسارح أخرى، داخلين في سنة و6 شهور مفيش دعوة واحدة جات لي من دار الأوبرا، عمومًا أنا موجودة ولو اتطلب مني أي حفلة هوافق على طول ولكن مش هروح وأنا مش بطلب".



جمهور دار الأوبرا

وأكملت:"دار الأوبرا دا بيتي ومكاني من صغري، وأنا عمري ما هتبرأ منه، وأنا بحب جمهور الأوبرا اللي هو مني وأنا منه".