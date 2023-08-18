الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مي فاروق تشعل حفلها في السعودية بـ أغنية "يا طير يا مسافر" (فيديو)

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

أشعلت الفنانة مي فاروق حفلها الغنائي بالمملكة  العربية السعودية الذي أقيم  أمس الخميس ضمن حفلات  جولة المملكة بـ أغية “يا طير يا مسافر” وسط  تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

 

و أدت  مي فروق أغنية “يا طير يا مسافر” بإحساس رائع وذلك أثناء حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية.

أشعلت مطربة الأوبرا المصرية الفنانة مي فاروق حفلها بالأحساء المُقام ضمن فعاليات جولة المملكة.

Advertisements

وبشكل رهيب تفاعل الجمهور مع أداء مي فاروق لكلاسيكيات وروائع النجوم من عبد الحليم لـ الست أم كلثوم.

سر استقالة مي فاروق من دار الأوبرا

ومؤخرًا فجرت المطربة مي فاروق، مفاجأة عن سبب استقالتها من دار الأوبرا، وسر غيابها عن الساحة الغنائية وحفلات الدار منذ عدة أشهر.

 

وقالت: "أنا بغني في دار الأوبرا من عمر 8 سنوات، وسبب استقالتي يمكن في عدم إحساسي بالحصول على القدر الكافي الذي يليق بي".

قييد مي فاروق داخل دار الأوبرا

وأضافت: "أنا بحب دار الأوبرا لكن فكرة إني موظفة دي مقيداني طول الوقت ومش بتخليني أحصل على القدر الكافي بي كمطربة".

 

ولفتت مي فاروق: "قررت تقديم استقالتي من دار الأوبرا علشان أرفع عنهم وعني الحرج لإن مش باخد المساحة اللي أستحقها داخل الدار".

 

السبب وراء غياب مي فاروق عن حفلات دار الأوبرا

وأكدت: "أنا مش مقصرة في عمل حفلات داخل مصر، ولكن ما بقتش أتطلب لا في دار الأوبرا ولا مسارح أخرى، داخلين في سنة و6 شهور مفيش دعوة واحدة جات لي من دار الأوبرا، عمومًا أنا موجودة ولو اتطلب مني أي حفلة هوافق على طول ولكن مش هروح وأنا مش بطلب".
 

جمهور دار الأوبرا

وأكملت:"دار الأوبرا دا بيتي ومكاني من صغري، وأنا عمري ما هتبرأ منه، وأنا بحب جمهور الأوبرا اللي هو مني وأنا منه".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مى فاروق الفنانة مي فاروق حفلات مي فاروق اخبار الفن

الأكثر قراءة

وفاة رئيس محكمة بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة بأحد شوارع التجمع

بعد قدوم "وفاء النيل" بدون فيضان، خبير يتحدث عن خطر جديد يهدد السد العالي بسبب التخزين الرابع

أول رد من الزمالك على العرض الجديد لـ زيزو من الشباب السعودي

سعر آيفون 13 برو max في مصر

أمن الشرقية يرد على منشورات تعدي شاب على عروسه بـ"مطواة" ليلة الزفاف بالزقازيق

وفاة المخرجة منى وصفي كبيرة مخرجي برامج الأطفال بالقناة الثانية ونقابة السينمائيين تنعاها

الانتخابات الرئاسية 2024، كيف يتم تحديد راتب رئيس الجمهورية

صاحب أيادٍ بيضاء فى الطب والسياسة والثقافة.. محمد أبو الغار.. التهمة «رجل يحب مصر».. رائد مجال «أطفال الأنابيب» فى مصر وله العديد من الأبحاث العلمية فى الخصوبة والإنجاب

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

سعر السكر اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية