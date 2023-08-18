وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، المجعد المجهد



وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، هو كل ما تبحث عنه كل فتاة تعاني من الشعر المجعد الهايش، والكثيرات يجربن مختلف مستحضرات العناية بالشعر، التي غالبا لا تأتي بالنتائج المرجوة، في حين أن هناك وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، ونتائجها مذهلة.

وصفات طبيعية للشعر المجعد

علاج الشعر المجعد

وفي السطور التالية، تستعرض خبيرة التجميل سامنثا جريج، أهم وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، على أن يتم استخدامها بانتظام.

خلطة الزيت الساخن

استخدام الزيت الساخن، من أبسط العلاجات وأكثرها فعالية لتنعيم الشعر الجاف، والذي يمكنك تحضيره حسب نوعية شعرك.

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المكونات والطريقة

2 ملعقة كبيرة زيت لوز

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

تخلط جميع الزيوت في وعاء متوسط الحجم وتسخينها.

لا تسخنيها كثيرا؛ لأنها ستؤدي إلى إتلاف فروة رأسك. تأكدي من أنها فاترة وليست ساخنة.

دلكي الشعر بخليط الزيت هذا ولفيه بمنشفة.

فكي المنشفة بعد 30 دقيقة واغسليه بشامبو خفيف.

استخدام هذا العلاج مرة كل أسبوع، يمنحك خصلات أكثر نعومة ولمعانًا وصحة.

تساعد العلاجات الزيتية أيضًا في تقليل تكوين الأطراف المتقصفة في الشعر.

مزيج صفار البيض والماء

صفار البيض علاج رائع للشعر الجاف، يعمل على ترطيب خصلات شعرك ويحافظ عليها رطبة. تحتوي معظم العلاجات الطبيعية لترطيب الشعر على البيض.

المكونات والطريقة

2 صفار بيض

خذ بيضتين وافصلي الصفار عن البياض.

أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الماء واخفقي حتى يصبح المزيج رقيقًا قليلًا.

ضعيه على شعرك وانتظري لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

استخدمي الماء البارد لغسل شعرك. هذا يمنع البيض من "الطهي" ويتحكم في الرائحة.

ستندهشين من اللمعان الفوري لشعرك.

ترطيب الشعر المجعد

ماسك البيض والعسل والزبادي

يعتبر البيض مصدر من المصادر الغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية التي تساعد على زيادة معدل نمو الشعر.

قد يؤدي محتوى البروتين في الزبادي إلى تقوية خصلات شعرك من الجذور، وإضافة لمعان إضافي دون إزالة رطوبته الطبيعية.

يحتوي اللبن الزبادي على بكتيريا بروبيوتيك التي تزيد من طور التنامي في بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى نمو شعر أكثر لمعانًا

المكونات والطريقة

2 بيض

1 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة زبادي

اخفقي بيضتين نيئتين في وعاء متوسط الحجم.

أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الزبادي. امزجيه حتى تحصلين على عجينة ناعمة.

ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل.

يغسل بالماء البارد

سيترك ماسك الشعر هذا شعرك ناعما دون أن يجعله لزج. هذا هو العلاج المثالي للشعر المختلط (زيتي من الجذور وجاف عند الأطراف.

ماسك العسل والزيت النباتي

المكونات والطريقة

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي لعمل عجينة لزجة.

ضعي المزيج على شعرك كما تفعلين مع أي ماسك، ولفيه بغطاء الاستحمام البلاستيكي.

بعد 15 دقيقة، قومي بإزالة الغطاء واغسليه بالشامبو.

هذا الماسك يمنح شعرك نعومة فائقة، فالعسل ينعم شعرك ويرطبه، والزيت يفرده ويمنحه اللمعان.