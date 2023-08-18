إحالة 25 من العاملين فى القطاع الطبى للتحقيق بطوخ
تابعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية العمل داخل الوحدات الصحية، للتأكد من الانضباط وخلال إحدى الجولات تم إحالة 25 من العاملين فى القطاع الطبى للتحقيق بطوخ.
كما تابع وائل محمد رئيس الوحدة المحلية بنامول الوحدات الصحية بدائرة الوحدة وأثناء المتابعة تلاحظ عدم تواجد ٢٥ من العاملين أثناء فترة العمل بينهم “٣ أطباء بشرى،٦ أطباء صيدلة،٧ أطباء أسنان،٧ أطباء علاج طبيعي” والباقى من الأجهزة المعاونة من امناء مخازن ومعامل وعلى الفور تم تحرير مذكرة للعرض علي رئيس المدينةو إحالة المذكرة للإدارة الصحية بطوخ للتحقيق.
تاتي الخطوة فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة المصالح الحكومية وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية وخاصة فى القطاع الطبى وبتعليمات من اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بمتابعة الوحدات الصحية والتأكيد على حسن معاملة المواطنين والتأكد من توافر الأدوية المطلوبة وانتظام العمل بها.
وأوضخ رئيس المدينة أنه لا تهاون مع المقصرين فى خدمة المواطنين وأنه كما يوجد عقاب للمقصرين يوجد اثابة للمجتهدين وأنه يتعين على الجميع خلال الفترة المقبلة تقديم خدمة أفضل للمواطن وان يسعى بشتى الصور لرفع كفاءة منظومة العمل الحكومي بكل القطاعات بدائرة مركز طوخ.
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