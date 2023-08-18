الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء أسرة طفل تخلص من حياته في منشأة القناطر لسماع أقوالهم

نيابة الجيزة، فيتو
نيابة الجيزة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة طفل يبلغ من العمر 14 سنة أقدم على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل شقته في منطقة منشأة القناطر ، لسماع أقوالها، وكشف ملابسات الحادث.

انتحار طفل بمنشأة القناطر  

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل شقته بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على طفل يبلغ من العمر 14 سنة، معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تفاصيل القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال

 

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.

وكانت نيابة الجيزة طالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

وكانت البداية بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامي، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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