أحداث 16 أغسطس، انتهاء الحرب العالمية الثانية، انقلاب على شاه إيران، محاولة اغتيال ملك المغرب، ميلاد تامر حسني، رحيل ممدوح فرج وعلوية جميل

أحداث 16 أغسطس، شهد يوم 16 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلنون انتهاء الحرب العالمية الثانية.

1952 - المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة.

1953 - انقلاب في إيران قاده رئيس الوزراء محمد مصدق أدى إلى فرار الشاه محمد رضا بهلوي إلى بغداد، واستطاع ضباط مقربون منه بإعادته للسلطة بعد ثلاث أيام.

1960 - الإعلان عن استقلال قبرص عن المملكة المتحدة.

1962 - انضمام الجزائر إلى جامعة الدول العربية.

1971 - البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية.

1972 - ملك المغرب الحسن الثاني ينجو من محاولة اغتيال وذلك عندما تعرضت طائرته التي يستقلها أثناء عودته إلى الرباط إلى إطلاق نار من جانب القوات الجوية الملكية المغربية خلال عملية بوراق إف 5، وتسببت محاولة الاغتيال ببداية ما عرف باسم سنوات الرصاص.

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مواليد يوم 16 أغسطس

1896 - صالح عبد الحي، مغني مصري.

1904 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

1913 - مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.

1941 - ممدوح فرج، مصارع ومذيع مصري.

1954 -جيمس كاميرون، مخرج أمريكي.

1958 - مادونا، مغنية أمريكية.

1962 - ستيف كارل، ممثل أمريكي.

1971 -باسم ياخور، ممثل سوري.

1971-وعد، مغنية سعودية.

1977 - تامر حسني، مطرب وممثل مصري.

1982 -عايدة غنيم، ممثلة مصرية.

وفيات 16 أغسطس

1377 - ابن حبيب الحلبي، أديب وفقيه شامي.

1977 - إلفيس بريسلي، مغني أمريكي.

1994 - علوية جميل، ممثلة مصرية.

2012 - أمينة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.

2014 - ممدوح فرج، مصارع ومذيع مصري.

2016 -جواو هافيلانج، رئيس الفيفا السابق.

2018- أريثا فرانكلين، مغنية سول وكاتبة أغاني أمريكية.