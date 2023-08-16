الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحداث 16 أغسطس، انتهاء الحرب العالمية الثانية، انقلاب على شاه إيران، محاولة اغتيال ملك المغرب، ميلاد تامر حسني، رحيل ممدوح فرج وعلوية جميل

أحداث 16 أغسطس، فيتو
أحداث 16 أغسطس، فيتو

أحداث 16 أغسطس، شهد يوم 16 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

 

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلنون انتهاء الحرب العالمية الثانية.
1952 - المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة.
1953 - انقلاب في إيران قاده رئيس الوزراء محمد مصدق أدى إلى فرار الشاه محمد رضا بهلوي إلى بغداد، واستطاع ضباط مقربون منه بإعادته للسلطة بعد ثلاث أيام.
1960 - الإعلان عن استقلال قبرص عن المملكة المتحدة.
1962 - انضمام الجزائر إلى جامعة الدول العربية.
1971 - البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية.
1972 - ملك المغرب الحسن الثاني ينجو من محاولة اغتيال وذلك عندما تعرضت طائرته التي يستقلها أثناء عودته إلى الرباط إلى إطلاق نار من جانب القوات الجوية الملكية المغربية خلال عملية بوراق إف 5، وتسببت محاولة الاغتيال ببداية ما عرف باسم سنوات الرصاص.

Advertisements

 

مواليد يوم 16 أغسطس

1896 - صالح عبد الحي، مغني مصري.
1904 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.
1913 - مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.
1941 - ممدوح فرج، مصارع ومذيع مصري.
1954 -جيمس كاميرون، مخرج أمريكي.
1958 - مادونا، مغنية أمريكية.
1962 - ستيف كارل، ممثل أمريكي.
1971 -باسم ياخور، ممثل سوري.
1971-وعد، مغنية سعودية.
1977 - تامر حسني، مطرب وممثل مصري.
1982 -عايدة غنيم، ممثلة مصرية.

وفيات 16 أغسطس

1377 - ابن حبيب الحلبي، أديب وفقيه شامي.
1977 - إلفيس بريسلي، مغني أمريكي.
1994 - علوية جميل، ممثلة مصرية.
2012 - أمينة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.
2014 - ممدوح فرج، مصارع ومذيع مصري.
2016 -جواو هافيلانج، رئيس الفيفا السابق.
2018- أريثا فرانكلين، مغنية سول وكاتبة أغاني أمريكية.

أحداث 15 أغسطس، افتتاح قناة بنما، اندلاع ثورة البراق بالقدس، ميلاد نابليون بونابرت وهدى سلطان، وفاة فؤاد أحمد

هدى سلطان، ست الحسن التي منعها أهلها من التعليم بسبب الغناء، والغيرة وراء تعدد زيجاتها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

احداث ذاكرة اليوم مناسبات أحداث ذاكرة اليوم ذاكرة اليوم تامر حسني صالح عبد الحي الحرب العالمية الثانية مادونا ممدوح فرج الفنانة علوية جميل أحداث 16 أغسطس

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

عادل إمام يتصدر تويتر بعد التصريحات المسيئة لـ مادلين طبر، ومتابعون يلقنونها درسا

محمد أشرف بعد تعاقده مع زد: علي معلول طالبني بالرحيل عن الأهلي

بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

الأرصاد تعلن أهم الظواهر المتوقع حدوثها اليوم، أبرزها تغير في درجات الحرارة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

التنسيق مع دول الجوار، بيان من الجيش الليبي بعد تصاعد الاشتباكات في طرابلس (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بوساطة عربية، الابتسامة تعود للشيف بوراك بعد الصلح مع والده (فيديو)

بدلا من تكريمه، حبس مخرج إيراني عرض فيلمه في مهرجان كان السينمائي

بعيدا عن أوكرانيا، صراع روسي أمريكي ينتهي بنتيجة غير متوقعة (فيديو)

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية