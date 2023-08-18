خبير عقاري يكشف تأثير تقلب أسعار مواد البناء في السوق

قال نوير السحيمي، الخبير العقاري عضو جمعية مستثمرين 6 أكتوبر إن تقلب أسعار مواد البناء ليس بأيدينا وفي ظل التقلبات الموجودة نحاول أن نعمل والمشروعات التي لم تستكمل سيتم استكمالها والذي لديه مشروع لم يبدأ به بعد يؤجل البدء فيه حتى استقرار الأسعار وضبط التكلفة.

وتابع السحيمي فى تصريحات خاصة: "ليس مواد البناء التي ارتفعت سعرها فحسب بل أسعار الأراضي وأجرة العاملين وذلك يؤثر فينا كمطورين عقاريون وهنا معدلات البيع تنخفض وبالتالي كل شركة عقارية تتحرك حسب ظروفها فمن من يمتلك تمويل وسيولة يعمل ويستكمل مشروعاته وفي المجمل يتم تقليل العمل في المجال العقاري هذه الفترة نتيجة عدم الاستقرار في السوق وذلك ليس بإرادتنا ولكنه لعدم مقدرة.

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وأكد نوير أن المشكلة الكبرى في تغير الأسعار وعدم ثباتها والآن البيع أصبح أثناء تنفيذ المشروع فيه خطورة كبيرة وخسائر فنقوم بتأجيل البيع الى حين الانتهاء كاملة من المشروع ولكن هذا يحتاج لسيولة ولكن عند بيع الوحدة يتطلب أخذ المبلغ كاش من العميل ذلك يصبح مكلفًا للعميل فيحدث نقطة الخلاف.

تراخيص البناء، قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: لدينا 30 ألف شركة مقاولات في مصر 70% منها شركات صغيرة، لافتًا إلى تأثر كل الشركات سلبًا بسبب توقف عمليات البناء في المحافظات.



ارتفاع أسعار مواد البناء

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: أسعار مواد البناء زادت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين، مؤكدًا: لم يتم فتح الباب أمام استخراج تراخيص البناء حتى الآن.

عاد الحديث مرة أخرى، عن اشتراطات البناء، حيث تداولت أخبار خلال الساعات الأخيرة تفيد بأنه تم فتح الباب أمام استخراج تراخيص البناء وفقا للاشتراطات القديمة فما حقيقة الأمر؟

حقيقة فتح تراخيص البناء

في أول يوليو 2021، قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة وتم تطبيقها بالمدن المصرية واعتمدت على دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.

الاشتراطات البنائية الجديدة

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن، بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على المحافظين ومسؤولي المحليات في أكثر من لقاء.



ولكن مع تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع كانت هناك بعض الشروط المجحفة الذي يتم تعديلها من قبل بمجلس النواب.



مصدر داخل وزارة التنمية المحلية، أكد لفيتو، ان تراخيص البناء لم تغلق ليتم فتحها فهى بالفعل مفتوحة بالمدن والقرى ولكن الاشتراطات التى يتم تطبيقها بالقرى، وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما الاشتراطات التى يتم العمل بها فى المدن هى الصادرة منذ عامين ويتم العمل بها لحين تعديلها

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استخراج بيان صلاحية موقع وفقا للاشتراطات البنائية



وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه من ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء، هو استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية حيث الاشتراطات البنائية

وتنشر "فيتو" الإجراءات المطلوبة للحصول على البيان:

1_ ملء النموذج الخاص بالخدمة

2_ تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

3_ تسديد رسوم المعاينة

4_ بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة برفض الطلب إن وجدت مخالفة، أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة

5_ تسديد الرسوم وتلقى الخدمة



وعن المعايير المؤهلة للحصول على الخدمات:

1_ مالك الأرض أو وكيل الأعمال بتوكيل رسمى موثق

2_ عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

وجاءت المستندات المطلوبة كالآتي:

1_ صورة عقد الملكية

2_ صورة بطاقة الرقم القومي

3_ رسم كروكى للموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه مهندس نقابي

4_ الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة



وتصل قيمة الرسوم المقرر تسديدها للحصول على الخدمة ٢٠٠ جنيه ويزيد بنسبة 3% سنويًّا.