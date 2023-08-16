الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة التونسية تكرم لطيفة وتدعوها لحفل خيري بطبرقة ‏

لطيفة وو وزيرة الثقافة
لطيفة وو وزيرة الثقافة التونسية، فيتو 

قامت اليوم وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، بتكريم النجمة  لطيفة بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.‏

لطيفة وو وزيرة الثقافة التونسية، فيتو 

لطيفة تحرص على دعم تونس

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة ‏‏لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة ‏‏العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة والمزمع تنظيمه في سهرة 18 ‏‏أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج، معتبرة أن الفنان يتحمل مسؤولية نحو مجتمعه بالمشاركة ‏‏بفنه في هذا المدّ التضامني، كما هنّأتها بالمناسبة على نجاح حفلها احتفاء بالعيد الوطني للمرأة ‏‏التونسية.‏

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لطيفة وو وزيرة الثقافة التونسية، فيتو 

‏ ويقام هذا الحفل التضامني ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية ومن تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية ‏‏المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالتعاون مع الهيئة المديرة للدورة 57  من مهرجان ‏‏قرطاج الدولي، وتم الاتفاق بين وزيرة الثقافة التونسية، والنجمة لطيفة، على أن تشارك يوم 18 ‏‏أغسطس الجاري، بحفل خيري في مدينة طبرقة، تضامنا مع أهالي طبرقة، ويخصص دخل ‏‏الحفل لصالح العائلات المتضررة من حرائق غابات طبرفة، ويشارك لطيفة في الحفل الخيرى ‏‏عدد من نجوم تونس، على رأسهم صابر الرباعي، ومحمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، ‏‏بصحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وتُخصّص عائدات الحفل ‏‏للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة.‏

تكريم لطيفة  من وزارة الثقافة التونسية 

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على ‏‏استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، واشارت أنها غمرتها السعادة ‏‏عندما فوجئت بصوت جرس نفاذ تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى ‏‏نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.‏

لطيفة وو وزيرة الثقافة التونسية، فيتو 

جدير بالذكر أن حفلة لطيفة في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 57 حققت نجاح لافت، ‏‏وتصدرت التريند في تونس وعدد من الدول العربية، وغنت لطيفة خلال الحفل مجموعة من ‏‏أنجح أغانيها، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.‏

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وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى النجمة لطيفة الفنانة لطيفة التونسية

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