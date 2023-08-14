تفاصيل إطلاق الكارت الموحد للخدمات التموينية

أطلقت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد

ويهدف الكارت الذي تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

الكارت الموحد

وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.

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وسيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي والتي تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحى الشامل بإصدار كارت رقمي للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذي يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى.

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان. وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسي وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد؛ حيث يتم فتح حساب شخصي فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول. والكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.

هذا ويعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدى من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.

ولاستلام الكروت؛ تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها ويستلم باقى أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحى الشامل والمدفوعات.

وتبلغ فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم والتى تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، والتأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد شهرا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر بديوان عام محافظة بورسعيد ثم يتم إعدام البطاقة إن لم يتم استلامها. وعند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد. ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل لاحقًا.

وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.

وعند الإعلان عن تفعيل خدمات التموين يتوجه رب الأسرة لأقرب مخبز أو بدال لاستلام الحصة التموينية أو الخبز الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد بنفس الطريقة المتبعة بلا أى تغيير دون الحاجة فى صرف السلع التموينية والخبز إلى أخذ بصمة المواطن مطلقًا. ومع أول عملية صرف للسلع التموينية أو الخبز بالكارت الجديد يتم إيقاف الكارت القديم.

كما أنه عند الإعلان عن تفعيل خدمات التأمين الصحى الشامل يمكن للمواطنين الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليًا والتى تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها. وعند ذهاب المواطن لتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل لابد من التحقق عن طريق الكارت والتأكد من بصمة المواطن ومن ثم تلقى الخدمة المطلوبة.

حفظ رقم التعريف الشخصي

وتتطلب كافة العمليات التي تتم باستخدام الكارت ضرورة وجود الكارت. ويقتصر حق استخدامه على صاحبه (المصدر له)؛ كما يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصي وعدم وضعه في أي مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث أن الكارت ورقم التعريف الشخصي مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما. كما يجب تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة. وينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.

وتعد كافة العمليات التي تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصي الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة. وفى حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم إيقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.

وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه. وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.

ولاستخراج بدل فاقد أو تالف يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذي سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه. ويتم إعادة طباعة الكارت خلال ١٠ أيام عمل. ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.

للاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.

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