خبير لـ فيتو: لن يحدث تدخل عسكري في النيجر وأمريكا تسير حسب مصالحها

استبعد الدكتور محمد الجزار، الباحث في الشؤون الإفريقية، سيناريو التدخل العسكري فى النيجر لإنهاء أزمة عزل محمد بازوم.

وقال الدكتور محمد الجزار، الباحث في الشؤون الإفريقية، فى تصريح خاص لـ"فيتو": إن اجتماع رؤساء أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس ) المنعقد حاليا في العاصمة الغانية “أكرا”، بالرغم من هدفه مناقشة اللمسات الأخيرة لخطة التدخل العسكري في النيجر، فإن السيناريو مستبعد من الأساس لعدة عوامل.

ولفت الجزار فى سياق تعليقه على أحداث النيجر، إلى أنه فعليا تم الإتفاق علي عدد القوات التي ستتدخل وطريقة تجميعها وكيفية نشرها، موضحًا أن القوات الأكبر عددا ستكون من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تنظيم تحرك تلك القوات ومناطق التمركز، والمسار الذي سيسلكه جنود الدول التي ليس لها حدود مع النيجر.

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كواليس اجتماع مجموعة الإيكواس حول النيجر



وأضاف محمد الجزار، أن رئيس أركان الدفاع في نيجيريا الجنرال كريستوفر موسى قال خلال الإجتماع في أكرا: إن الديمقراطية هي ما يدافعون عنه ويشجعون الحفاظ عليه.

وأشار رؤساء الأركان إلى أنهم سيستعيدون النظام الدستوري في النيجر بكل الوسائل المتاحة، مذكرين بعمليات التدخل العسكري التي قامت بها إيكواس سابقا في كل من غامبيا وليبيريا وغيرها من دول كأمثلة علي جديتها واستعدادها للتدخل عسكريا.

الانقلاب في النيجر، فيتو



وبين في تصريحه العوامل التى استند عليها فى استبعاد إمكانية حدوث تدخل عسكري من عدمه أكد الجزار، موضحا أنه لا يزال يتم التعامل مع تلك المسألة بقاعدة كل الاحتمالات واردة، لكن مع تأخر تنفيذ مثل هذا التدخل فقد بدأت الأصوات تتعالى وتنادي باستبعاد التدخل العسكري في النيجر، وذلك لوجود انقسام كبير بين الدول المؤيدة والرافضة، فهناك بوركينا فاسو ومالي وغينيا وهم أعضاء في الإيكواس، أعلنوا رفضهم صراحة وباتوا حلفاء للمجلس العسكري الحاكم في النيجر يرفضون التدخل.

الانقلاب في النيجر، فيتو

كما أن دولة الرأس الأخضر هي الأخرى أعلنت عن رفضها للتدخل العسكري في النيجر وهي عضو أيضا في الإيكواس، بجانب رفض كل من الجزائر وتشاد لمسألة التدخل العسكري لكونهما دول جوار للنيجر، وأن مثل هذا التدخل قد يسبب أزمات لهم عابرة للحدود.



إمكانية تدخل قوات الإيكواس عسكريا في النيجر



وتابع الجزار، هناك العديد من المؤسسات الوطنية داخل دول الإيكواس ترفض التدخل في النيجر من بينها مجلس الشيوخ في نيجيريا الذي دعا لتسوية الأزمة دبلوماسيا، فضلا عن رفض أغلب شعوب دول غرب أفريقيا للتدخل العسكري ومقاتلة أخوتهم في النيجر داعين لعدم سفك الدم الأفريقي.

وفضلا عن ذلك فإن الاستعدادات اللوجستية للتدخل يحيط بها العديد من الصعوبات حيث أن هناك العديد من دول الإيكواس ليست دول جوار للنيجر ولهذا يوجد صعوبات في عملية نقل الجنود بريا أو جويا للنيجر, وتسليحهم وتمويل العملية العسكرية التي ستحتاج موارد مالية وعسكرية ضخمة.

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واستطرد أن هناك خلافا أيضا بشأن التدخل العسكري داخل أروقة المنظمات الأفريقية، فالاتحاد الأفريقي بوصفه المنظمة القارية لم يحسم موافقته عن التدخل، وكذلك إن مجلس السلم والأمن الأفريقي لم يوضح رؤيته في مسألة التدخل، ويمكن له أن يرفض أي تدخل إذا شعر أنه يمكن أن تحدث حالة أكبر من عدم الإستقرار في منطقة غرب أفريقيا بكاملها، كما أن الأمم المتحدة بوصفها المنظمة الأممية يجب أن تدعم عملية التدخل العسكري من قبل الإيكواس حتى توفر له الغطاء الشرعي والقانوني.



وأكد الباحث في الشأن الأفريقي، أنه على المستوى الدولي فإن عملية التدخل لا تحظى بالقبول من قبل أكبر قوتين دوليا، الولايات المتحدة ما زالت تنادي بتسوية الأزمة دبلوماسيا وقادة مفاوضات دبلوماسية مع قادة الانقلاب، ومواقفها الأخيرة بدت أكثر مرونة معهم خاصة موقفها المتعلق بإرسال كاثلين فيتزجيبون كسفيرة جديدة إلي النيجر، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة قد تطبع مع قادة الانقلاب إذا ما أمنت مصالحها في النيجر.

ومن جانب روسيا فقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء حواره مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي عاصمي جويتا أنهم يرفضون التدخل العسكري ويطالبون تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وهذه المواقف تعبر عن العديد من الصعوبات الفنية واللوجستية والغطاء الشرعي والدولي الداعم للتدخل، في الوقت الذي يقوم فيه قادة الإنقلاب بترسيخ سلطتهم على أرض الواقع، وكسب مزيد من الدعم والتعاطف الشرعي واستخدامهم لفكرة التحرر والاستقلال من التبعية للغرب وخاصة فرنسا للحصول على شرعية تدعم بقائهم.

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