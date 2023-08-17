نص التحقيقات في سرقة 3 أشخاص لشركة مقاولات بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام 3 أشخاص بسرقة شركة ومكتب مقاولات في الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تسللوا لمكتب المقاولات، واستولوا على خزانة تحتوي على مبلغ مالي، وفروا هاربين، ولكن تم القبض عليهم، واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وبناء عليه أمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اتهام 3 أشخاص بسرقة مكتب مقاولات بالجيزة

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب مقاولات للسرقة على يد مجهولين، حيث تسللوا للمكتب، واستولوا على خزينة تحتوي على مبلغ مالي.

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بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

حريق سيارة بالجيزة

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة باستدعاء مالك سيارة ميكروباص التهمتها النيران أمام مدرسة السعيدية بالجيزة، للاستماع لأقواله.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ميكروباص أمام مدرسة السعيدية بالجيزة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

و بالفحص تبين تفحم سيارة نقل وجار سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.