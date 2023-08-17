استدعاء مالك سيارة ميكروباص التهمتها النيران في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء مالك سيارة ميكروباص التهمتها النيران أمام مدرسة السعيدية بالجيزة، للاستماع لأقواله.

حريق سيارة بالجيزة

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ميكروباص أمام مدرسة السعيدية بالجيزة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم سيارة نقل وجار سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص ببدر

وفي حادث آخر، لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة إثر انفجار تانك كحول داخل مصنع بمدينة بدر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوقوع انفجار داخل مصنع لإنتاج طابعات الكتب ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انفجار تانك كحول يستخدم فى تصنيع طابعات الكتب.

وأسفر الحادث عن وفاة مهندس وإصابة 3 آخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة وتم نقل المصابين للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.