الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب الجزائر

زلزال يضرب الجزائر،
زلزال يضرب الجزائر، فيتو

ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، الجزائر، ولم تكشف السلطات عن أي خسائر مادية أو بشرية.


زلزال ضعيف يضرب الجزائر 


وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، في البيان الصادر عنه اليوم الخميس، عن تسجيل هزة أرضية، بلغت شدتها 3.1 على مقياس ريختر غرب ثنية النصر ولاية برج بوعريريج.


ويأتي ذلك بعدما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان صادر عنها أمس  الأربعاء، عن زلزال  بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أضنة جنوب البلاد.


وقالت إدارة الكوارث التركية في بيانها، أن "الزلزال وقع عند الساعة 17:36 في منطقة آلا داغ على عمق 7.3 كم".

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ولم تسجل الولاية أي حالات سلبية حتى الساعة 18:45، وتتواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار.

وقال رئيس بلدية آلا داغ، مصطفى آق غديك، إنهم "لم يتلقوا بعد أي بلاغات عن وقوع أضرار".


كما أوضح أن الفرق تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار جراء الزلزال.

وفي السياق ذاته  ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، الأسبوع الماضي، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد. وحدثت هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوب البلاد.

 

 

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