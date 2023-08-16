الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تركي الشيخ ينشر صورة أحمد عز في احتفالات نادي النصر

الفنان أحمد عز في
الفنان أحمد عز في احتفالات نادي النصر، فيتو

نشر المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، صورة للفنان أحمد عز من حفل نادي النصر الذي أقيم اليوم، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

وعلق  تركي آل الشيخ قائلًا: “النجم الكبير والصديق العزيز أحمد عز في حفل نادي النصر اليوم… وهناك مفاجآت قريبًا معه إن شاء الله”.

حفل النصر السعودي

وأقيم اليوم الأربعاء حفل النصر السعودي لتقديم الصفقات الجديدة أمام الجماهير والاحتفال بتتويج النادي بالبطولة العربية على حساب الهلال.

الفنان أحمد عز في احتفالات نادي النصر

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وكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لخوض ملحق دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأكدت صحيفة "الرياضية"، أن شركة نادي النصر اعتمدت قائمة اللاعبين الأجانب التي سوف تشارك في دوري أبطال آسيا خلال النسخة القادمة، وجاءت كالتالي:"كريستيانو رونالدو، جيسلان كونان، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا".

ومن المنتظر أن يتم استبعاد اثنين من القائمة قبل المباراة القادمة، حيث سيحق للنصر إضافة لاعبين أجنبيين آخرين حال تجاوز الأصفر الملحق الآسيوي، قبل انطلاق مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسيلتقي النصر مع شباب الأهلي دبي، يوم الثلاثاء القادم، في تمام الثامنة والثلث، على ستاد الأول بارك، في الملحق المؤهل لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويمثل المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أندية (الهلال والاتحاد والفيحاء) الذين يشاركون في دور المجموعات مباشرة، بينما يشارك النصر في الملحق المؤهل للبطولة الآسيوية.

وحصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق أهلي جدة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي للدورى السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينة  أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وسجل النجم البرازيلي أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

وحقق فريق أهلي جدة الفوز على حساب الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وأقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة ليحقق الفريق الأهلاوي أول 3 نقاط في مشواره في جدول الدوري.

رد فعل ليفربول على مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

وكشف ديفيد مادوك، الصحفي الإنجليزي بـ "الميرور"، رد فعل نادي ليفربول، بشأن مفاوضات نادي الاتحاد، مع محمد صلاح، لاعب وسط الريدز.

وعلق مادوك على الأخبار المتداولة بشأن مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح، حيث قال "أخبار محمد صلاح مثيرة للاهتمام، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وعن رد فعل إدارة ليفربول بشأن المفاوضات مع صلاح، قال: "إدارة ليفربول غير سعيدة بتلك الأنباء".

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن الفرعون المصري يضغط على ناديه للموافقة على رحيله لاتحاد جدة في انتظار معرفة ما إذا كان كلوب سيسمح برحيله أم سيتمسك بخدماته.

وكان صلاح قد شارك مع ليفربول في 306 مباراة في مختلفة المسابقات منذ أن إنضم للريدز في العام 2017 قادمًا من روما الإيطالي ونجح في تسجيل 186 هدفًا وصنع 80 آخرين وحصد لقب دوري أبطال أوروبا والبريميرليج بالإضافة إلى كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد بجانب السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

 

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تركي الشيخ المستشار تركي الشيخ أحمد عز اخبار الفن

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