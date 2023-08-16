بعد تعاونها مرة أخرى مع تامر حسني، من هي الفنانة أسيل عمران

أعلن الفنان تامر حسني عودته من جديد للتعاون مع الفنانة السعودية أسيل عمران في فيديو كليب "حوا" المقرر عرضه غدا الخميس من ألبوم نجم الجيل "هرمون السعادة" ، وذلك بعد تعاونهما سويا في فيديو كليب "ناسيني ليه" من ألبوم عيش بشوقك والذي طرح في عام 2018.

تجديد التعاون بين تامر حسني وأسيل عمران

وقال الفنان تامر حسني من خلال موقع "لفيس بوك":" رجعنالكم تاني انا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه.. بس دلوقتي مش كليب بس إحنا بنحضر رحلة فنية اطول كنتوا مستنيينها من زمان … انتظروا أول خطوة في الرحلة وهي كليب اغنيتي الجديدة (حوّا) من البوم هرمون السعادة يوم الخميس القادم إن شاء الله الساعة السادسة مساءً

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تامر حسني وأسيل عمران، فيتو

الفنانة أسيل عمران ولدت في الرياض عام 1989 وهي الشقيقة الصغري للإعلامية لجين عمران ، وفي عام 2005 شاركت في برنامج اكتشاف المواهب "نجوم الخليج" في عام 2005، ولكنها لم تصل إلي المرحلة النهائية، وفي عام 2006 شاركت في برنامج "نجم الخليج" ووصلت إلي النهائيات ثم انطلقت بعدها مسيرتها الفنية وطرحت العديد من الألبومات والأغاني المنفردة.

ودخلت أسيل عمران في مجال التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل "04" الذي عرض في عام 2011 كما شاركت أيضا في العديد من المسلسلات الأخري ومن أبرزها لو باقي ليلة في عام 2012 ومسلسل سر الهوي عرض أيضا في عام 2012.

وفي عام 2008 تزوجت أسيل عمران من المذيع البحريني خالد الشاعر، وقدم الثنائي برنامج "هي وهو" والذي عرض في الفترة من 2010 وحتي 2011 وحقق نجاحا كبيرا.

تامر حسني وأسيل عمران ـ فيتو

ومن أبرز الألبومات التي قدمتها أسيل عمران ألبوم بعنوان "خجلانة" والذي تم طرحه في عام 2007 وألبوم الله يهنيني في عام 2008.

و في عام 2018 تعاونت أسيل عمران مع النجم تامر حسني في فيديو كليب أغنيته الشهيرة "ناسيني ليه" من ألبوم عيش بشوقك.