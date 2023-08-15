نار تأكل الشجر والبشر، حرائق هاواي الأكثر فتكا فى تاريخ أمريكا، غابات ماوي تحرق بلا رحمة، وبايدن ينشر الحرس الوطني ويعلن حالة الكوراث (فيديو)

حرائق هاواي، ارتفعت أعداد ضحايا حرائق الغابات الكارثية في جزيرة ماوي في هاواي الأمريكية، الإثنين، إلى 96 شخصًا، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

بايدن يعلن هاواي منطقة كوارث بسبب حرائق الغابات

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاواي "منطقة كوارث"، وذلك بعد الحرائق الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وأدت حرائق الغابات في هاواي إلى إجلاء الآلاف ولجوء بعض السكان إلى البحر هربا من النيران.

حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، وأضافت أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص، في وقت تتواصل فيه جهود إخماد الحرائق.

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وقال حاكم الولاية جوش جرين إن حريقا ضخما انتشر على نطاق واسع بسبب رياح إعصار "دورا" القوية في المنطقة وظروف الجفاف المستمرة منذ عامين، مشيرا إلى أن النيران المستعرة في جزيرتي ماوي وبيج آيلاند أدت إلى تشريد مئات الأسر.

تدمير مدينة لاهيا الساحلية بسبب حرائق الغابات

وأضاف جرين أن الحريق دمر جزءا كبيرا من مدينة لاهينا الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة، موضحا أن عمليات التحليق فوق المدينة حصرت تضرر أكثر من 271 منشأة.

وقالت سلطات جزيرة ماوي إن أكثر من 2100 شخص نقلوا إلى مراكز إيواء، في حين وضع نحو ألفى مسافر في مطار كاهولوي بانتظار إمكان إجلائهم عن الجزيرة.

ويزيد الوضع من صعوبة مهمة فرق الإنقاذ، لا سيما أن خط الطوارئ 911 متوقف في بعض المناطق، حسب السلطات.

وأشار المسؤولون في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي، تجاوز العدد الإجمالي للقتلى خلال حريق معسكر 2018 في شمال كاليفورنيا، والذي خلف 85 قتيلًا.

وأكد المسؤولون أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق في الجزيرة.

بايدن ينشر الحرس الوطني في هاواي

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر الحرس الوطني في الولاية وتخصيص كل الموارد الفدرالية المتاحة هناك لمكافحة الحرائق.

وأفادت السلطات بأنها نقلت المصابين إلى المستشفيات وهم يعانون حروقا ومشكلات في التنفس، وجرى إعلان حالة الطوارئ في كل من ماوي وبيج آيلاند.

وأشارت مساعِدة حاكم الولاية سيلفيا لوك إلى أن المستشفيات عاجزة عن استيعاب عدد المصابين بحروق أو أولئك الذين تنشقوا الدخان، مشددة على أن الوضع مأساوي، وتسعى السلطات إلى نقل المصابين لجزر أخرى.

إعصار "دورا" يضرب منطقة المحيط الهادي

وكان بعض السكان ارتموا في البحر بعدما حاصرتهم النيران في محاولة لإنقاذ أرواحهم، في حين تم إنقاذ 14 شخصا من المياه قبالة سواحل لاهينا، وفقا للسلطات.

ويضرب إعصار "دورا" حاليا منطقة المحيط الهادي على بعد مئات الكيلومترات جنوب هاواي، في حين يتأثر ملايين الأشخاص بأحوال جوية قاسية في العالم الأسابيع الأخيرة، ويرى علماء أن التغير المناخي يسهم في تأجيج هذه الظواهر.

وفتح المدعي العام في هاواي تحقيقًا في الاستجابة لحرائق الغابات، قائلًا إن مكتبها سيجري "مراجعة شاملة" لـ "اتخاذ القرارات الحاسمة والسياسات الدائمة" قبل الحرائق وأثنائها وبعدها.

تدمير أكثر من 2207 مبنى في هاواي

فيما أعلنت الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) أن حوالي 2207 مبان، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت.

وكشفت سلطات هاواي أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الاستجابة للحرائق، حيث اعترفت عضو في الكونجرس عن الولاية بأن المسؤولين قللوا من تقدير خطرها، بينما أفاد سكان أنهم لم يتلقوا أي تحذيرات.

وقالت فيلما ريد البالغة 63 عاما "اشتعلت النيران في الجبل خلفنا ولم يبلغنا أحد بضرورة الإخلاء". وأضافت "أتعلم متى عرفنا أن هناك حريقا؟ عندما وصل إلى الجانب الآخر من الشارع عندنا".



وما زال السكان في حالة صدمة، وبدأوا لتوهم يدركون حجم الضرر في مدينة لاهاينا التي تحولت في غالبها إلى رماد.

ولم يبق شيء تقريبا من المحلات التجارية والفنادق والمباني والمطاعم في المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة.

فيما يسعى السكان، وسط الخراب، إلى فهم كيف بلغت المأساة هذا الحجم، وكذلك القضاء الذي فتح تحقيقا بشأن طريقة إدارة السلطات للأزمة.

في المقابل، أوضحت النائبة الديموقراطية في الكونجرس عن هاواي جيل توكودا أن التنبيهات التي يتم إرسالها عادةً عبر الهاتف لم تصل بسبب عدم وجود تغطية ومن الواضح أننا لم نقدم حلولًا احتياطية لضمان سلامة السكان.

وأضافت في تصريح لشبكة سي إن إن لقد قللنا من خطورة الحريق وسرعته... علينا أن نتحسن".

الكارثة الأكثر فتكا في تاريخ ولاية هاواي

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الحرائق تجاوزت تلك التي نجمت عن التسونامي الذي ضرب هاواي في 1960 مع 61 قتيلا، ما يجعل منها الكارثة الأكثر فتكا في تاريخ الولاية رغم ذلك لم ينته الأرخبيل من إحصاء قتلاه، فقد وصلت فرق بحث وإنقاذ برفقة كلاب مدربة إلى جزيرة ماوي للبحث عن جثث محتملة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأتت هذه الحرائق المدمرة في منتصف صيف سجلت خلاله سلسلة أحداث مناخية قاسية في أنحاء الكوكب، بما في ذلك موجة حر شديدة في جنوب الولايات المتحدة، وهي ظاهرة مرتبطة بالاحترار العالمي وفق الخبراء.

وانتشرت الحرائق بسهولة أكبر في جزيرة ماوي لأن الأمطار أقل من المعتاد هذا العام. ويعاني الجزء الغربي من الجزيرة، حيث تقع لاهاينا، حاليًا من جفاف "شديد" إلى "معتدل"، وفق مرصد الجفاف الأمريكي.

مصر تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة

وقبل وقت سابق أصدرت وزارة الخارجية، الأحد، بيانا رسميا، أعربت فيه عن تضامن مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقدمت مصر خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.