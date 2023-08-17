الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية بقرى أبشواي

تضامن الفيوم تنظم
تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية بقري ابشواي، فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم،  قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفي الفيوم، وإحدي المؤسسات الخيرية،  استهدفت توقيع الكشف الطبي علي المرضي الأولي بالرعاية بقري الفاروقة وابو جنشو وابوكساة بمركز ابشواي في محافظة الفيوم.

الارتقاء بالفئات الأكثر احتياجا

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم،  إن الدولة  تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجًا، مثمنه جهود جمعية الأورمان والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر، مؤكده على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد علي دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.

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خدمات طبية

وأضافت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن القافلة تضمنت إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، وأن الجمعية المشاركة تتكفل بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهابًا  من مقر إقامتهم بالقري المستهدفة، وحتي مستشفي جامعة الفيوم، والعودة مرة أخري تسهيلا علي المواطنين.

قوافل طبية سابقة

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، سبق أن نظمت قافلة طبية بمستشفى الفيوم الجامعى، بمشاركة جامعة الفيوم، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز المرضى المستفيدين، ويمول القافلة إحدى المؤسسات الخيرية.

الفئات المستهدفة

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي إلى المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي العامرية والشيخ فضل بمركز الفيوم، وقريتي سنهور البحرية وسنورس المدينة بمركز سنورس، بهدف تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

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