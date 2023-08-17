محافظ الفيوم: ترفيق الأرض المخصصة لمصنع ضفائر السيارات خلال أسابيع

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لمشروع مصنع "يازاكى" الياباني لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، بحضور مسئولي شركات المرافق "الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، الاتصالات، الطرق".

الخدمات المتاحة

استعرض كلًا من مسئولي شركات المرافق جهود توصيل المرافق لقطعة الأرض، وكذا أعمال توصيلات شبكات الخدمات للمصنع، بالإضافة إلى أعمال الري والكهرباء، حيث أكد المحافظ على الانتهاء من توصيل المرافق في المواعيد المقررة، طبقا للجدول الزمني المحدد.

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وشدد محافظ الفيوم، على التنسيق مع مسئولي الكهرباء والري لإزالة كافة المعوقات الفنية، وإنهاء كافة الأعمال اللازمة للبدء في الإنشاء، موجهًا بسرعة تحديد المكان المناسب لإقامة الموزع الكهربائي بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم.

وقدم العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، الشكر لمحافظ الفيوم على الاهتمام بالمشروع والتنسيق مع كافة الجهات لتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات والوصول إلى هذه المرحلة للبدء في إنشاء المصنع، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم تتمتع بميزة نسبية في مجال صناعات السيارات بما يضمن نجاح المشروع، ويسهم في توظيف العمالة التى تصل إلى 3000 عامل من أبناء المحافظة.

يذكر أنه قد تم توقيع العقود بين محافظة الفيوم وشركة يازاكي خلال الشهر الماضي لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل علي أرض المحافظة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للدولة للنهوض بكافة الفرص الإستثمارية الواعدة على أرض المحافظة وتوطيد أواصر التعاون الدولي المثمر، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ودفع عجلة الإقتصاد، وتوفير فرص عمالة لأبناء المحافظة بالمشروع المزمع إنشاؤه بمنطقة منشاة كمال بطريق أسيوط الغربي، وهو من الصناعات كثيفة العمالة.

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