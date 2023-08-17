طب الفيوم الثالثة في مسابقة ايدكس من بين 25 كلية مناظرة

قالت الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان جامعة الفيوم، إن الكلية حصلت على المركز الثالث في مسابقة كأس ايديكس المشارك بها كليات طب الاسنان في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

وأضافت عميد طب الأسنان بجامعة الفيوم، أن المسابقة بدأت يوم 16 أغسطس الجاري، وكان ختامها اليوم الخميس، وشارك فيها 25 جامعة مصرية، على هامش المؤتمر والمعرض العالمي لطب الأسنان "مصر2023 "، وشارك في المسابقة فريق من طب أسنان الفيوم، مكون من طالبين من أوائل الفرقة الخامسة وطالبين من أوائل الفرقة الرابعة، وطبيب امتياز، وكانت المسابقة في تخصصات العلاج التحفظي وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة والمتحركة وجراحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان.

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تنسيق المرحلة الثانية

وكان قد قال الدكتور رئيس جامعة الفيوم، ياسر مجدي حتاتة، إن الجامعة بدأت في استقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق اليوم، بالمعامل المعدة لاستقبال الطلاب، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، ويبلغ عدد المعامل المجهزة، للتنسيق 5 معامل في 5 كليات منفصلة.

خدمات التنسيق

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أن المعامل تستقبل الطلاب وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستمر المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن العاملين بالجامعة حريصون على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور لتيسير أعمال التسجيل.

ولفت رئيس جامعة الفيوم إلى أنه تم تجهيز قاعات انتظار ملحقة بالمعامل مخصصة للطلاب وأولياء الأمور لمنع التكدس والتزاحم داخل المعامل، كما يتواجد بالمعامل فرق دعم فني على أعلى مستوى من الكفاءة، سواء من أعضاء هيئة التدريس، وأخصائي شئون التعليم والطلاب والفنيين لتقديم الدعم الفني اللازم، وأيضًا الإجابة على استفسارات للطلاب، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة للطلاب مجانية بالكامل، كأحد أدوار الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها، وهو الغرض الأساسي لإنشاء الجامعة الإقليمية.

توزيع المعامل

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فاروق الخبيري، إن جامعة الفيوم أعدت 5 معامل حاسب آلي، بإجمالي 113 جهازا، بكليات الزراعة والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وستعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، طوال الفترة المخصصة المرحلة الثانية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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