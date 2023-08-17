الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي يكشف أسباب مكاسب الدولار في أسبوع

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

أصدر البنك المركزي المصري تقريره عن حركة عملات الأسواق المتقدمة خلال الفترة من 4 إلى 11 أغسطس الجاري.

عملات الأسواق المتقدمة

وقال البنك المركزي إنه ارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 0.81%، مستقرًا عند أعلى مستوى له منذ نهاية شهر يونيو، حيث أدى دفع الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن وارتفاع أسعار التصنيع على غير المتوقع إلى تعزيز مؤشر الدولار. 

البنك المركزي المصري، فيتو

مكاسب الدولار 

وأضاف البنك المركزي في تقريره أنه حقق الدولار أكبر مكاسبه خلال جلستي الثلاثاء والجمعة، بينما اتسمت باقي جلسات التداول لهذا الأسبوع بالهدوء. فارتفع الدولار خلال جلسة الثلاثاء نتيجة خفض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية وورود بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين، مما دفع إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. 

Advertisements

صعود الدولار

وتابع البنك المركزي وفي جلسة الجمعة، صعد الدولار على خلفية ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المنتجين بشكل غير متوقع، مما أدى إلى تباين نظرة الأسواق حول مسار التضخم. ومن ناحية أخرى، تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% و0.42% على التوالي نتيجة لارتفاع مؤشر الدولار. 

البنك المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 4%

البنك المركزي اللبناني يكشف عن التزامات واجبة السداد بقيمة 1.27 مليار دولار

وتجدر الإشارة إلى أن اليورو شهد مكاسب قوية نسبيًا يوم الأربعاء، حيث أدى صعود أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة تسعير الأسواق لمسار البنك المركزي الأوربي في تشديد السياسة النقدية، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة بعدما جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوقع وتقلصت المخاوف بشأن توقعات النمو في البلاد. وخسر الين الياباني بشكل حاد بنحو 2.26%، مسجلًا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف شهر أكتوبر 2022، حيث تراجع على خلفية قوة الدولار ومع إشارة البيانات إلى تراجع معدل الطلب. وعلى مدار الأسبوع، صدرت العديد من البيانات المتعلقة بمعدل الانفاق لدى الأفراد وأرباح الشركات ومؤشر أسعار المنتجين والتي جاءت أقل من المتوقع وأشارت إلى احتمالية تباطؤ الضغوط التضخمية، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان بنك اليابان سيقوم بتغيير سياسته النقدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع مؤشر الدولار البنك المركزى المصرى تشديد السياسة النقدية ضغوط التضخم مكاسب الدولار

مواد متعلقة

البنك المركزي اللبناني يكشف عن التزامات واجبة السداد بقيمة 1.27 مليار دولار

البنك المركزي: ارتفاع التضخم العام نتيجة لاستمرار الزيادة في أسعار الغذاء

البنك المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة 3.5% في اجتماع طارئ

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

الحكومة تقرر تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء

تامر حسني يطرح كليب أغنية "حوا" (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

مدير إدارة السيارات بجمرك السويس يكشف لـ "فيتو" خطوات شراء سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي

أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد تناول الجبن القريش، بروتين عالي وسعرات حرارية قليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القرد الصغير في المنام وعلاقته بالتعرض إلى المكر والخديعة

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية