البنك المركزي يكشف أسباب مكاسب الدولار في أسبوع

أصدر البنك المركزي المصري تقريره عن حركة عملات الأسواق المتقدمة خلال الفترة من 4 إلى 11 أغسطس الجاري.

عملات الأسواق المتقدمة

وقال البنك المركزي إنه ارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 0.81%، مستقرًا عند أعلى مستوى له منذ نهاية شهر يونيو، حيث أدى دفع الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن وارتفاع أسعار التصنيع على غير المتوقع إلى تعزيز مؤشر الدولار.

البنك المركزي المصري، فيتو

مكاسب الدولار

وأضاف البنك المركزي في تقريره أنه حقق الدولار أكبر مكاسبه خلال جلستي الثلاثاء والجمعة، بينما اتسمت باقي جلسات التداول لهذا الأسبوع بالهدوء. فارتفع الدولار خلال جلسة الثلاثاء نتيجة خفض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية وورود بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين، مما دفع إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

Advertisements

صعود الدولار

وتابع البنك المركزي وفي جلسة الجمعة، صعد الدولار على خلفية ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المنتجين بشكل غير متوقع، مما أدى إلى تباين نظرة الأسواق حول مسار التضخم. ومن ناحية أخرى، تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% و0.42% على التوالي نتيجة لارتفاع مؤشر الدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن اليورو شهد مكاسب قوية نسبيًا يوم الأربعاء، حيث أدى صعود أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة تسعير الأسواق لمسار البنك المركزي الأوربي في تشديد السياسة النقدية، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة بعدما جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوقع وتقلصت المخاوف بشأن توقعات النمو في البلاد. وخسر الين الياباني بشكل حاد بنحو 2.26%، مسجلًا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف شهر أكتوبر 2022، حيث تراجع على خلفية قوة الدولار ومع إشارة البيانات إلى تراجع معدل الطلب. وعلى مدار الأسبوع، صدرت العديد من البيانات المتعلقة بمعدل الانفاق لدى الأفراد وأرباح الشركات ومؤشر أسعار المنتجين والتي جاءت أقل من المتوقع وأشارت إلى احتمالية تباطؤ الضغوط التضخمية، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان بنك اليابان سيقوم بتغيير سياسته النقدية.