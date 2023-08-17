البنك المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 4%

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0٪ يوم الخميس لكبح التضخم، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وقال إنه من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في سبتمبر.

توقعات البنك المركزي

كانت الزيادة يوم الخميس متوقعة من قبل جميع الاقتصاديين الـ 31 الذين استطلعت رويترز آراءهم، وتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يصل المعدل إلى ذروة 4.25% بنهاية الربع الثالث، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

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وقال محافظ بنك النرويج إيدا وولدن باش في بيان إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر.

تعزز التاج إلى 11.50 مقابل اليورو في الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش من 11.52 قبل الإعلان مباشرة.

التضخم الأساسي السنوي

بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج، الذي يستثني تكاليف الطاقة، 6.4٪ في يوليو، انخفاضًا من 7.0٪ في يونيو، وظل أعلى من هدف البنك البالغ 2٪ منذ فبراير من العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي في نورديا كجيتيل أولسن لمحطة تي في 2 أنه التضخم ظهر بشكل أو بآخر كما توقع بنك النرويج كان التضخم أعلى قليلًا مما كان يمكن أن يشجع على زيادة أكثر حدة قليلًا في المعدل، لكن بعد ذلك تعزز التاج قليلًا.

الاقتصاد النرويجي

قال بنك النرويج إنه إذا ثبت أن العملة أضعف مما كان متوقعا أو استمرت الضغوط في الاقتصاد، فقد يتعين أن يرتفع معدل السياسة إلى أكثر من 4.25٪.

وأضاف البنك المركزي "إذا كان هناك تباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصاد النرويجي أو تراجع التضخم بسرعة أكبر، فقد يكون معدل السياسة أقل مما كان متوقعا".

وضعف العملة النرويجية، التي عززت مقابل اليورو خلال الأجزاء المبكرة من الصيف، بعد صدور بيانات التضخم المعتدلة لشهر يوليو.

سعر الفائدة

ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪، لكن أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتًا حملته لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.