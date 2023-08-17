الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

البنك المركزي اللبناني يكشف عن التزامات واجبة السداد بقيمة 1.27 مليار دولار

بنك لبنان،فيتو
بنك لبنان،فيتو

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن هناك التزامات خارجية على البنك المركزي اللبناني بقيمة 1.27 مليار دولار يجب سدادها عند الاستحقاق من السيولة.

سيولة خارجية

وأضاف منصوري في بيانه، أن لبنان لديها سيولة خارجية تعادل 8.573 مليار دولار أمريكي، ويضاف إلى السيولة القيمة السوقية لمحفظة سندات اليورو بوندز البالغة 387 مليون دولار من دون قيمة موجودات.

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وعلى الجانب الأخر ساد الظلام في جميع أنحاء لبنان بعد انقطاع الكهرباء بشكل كامل في البلاد، أمس الأربعاء، إثر انعدام التغذية عن المرافق الأساسية للدولة.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، بدء توقف محطتي توليد الكهرباء في دير عمار والزهراني عن العمل بدءًا من أمس.

وأبلغت شركة برايمساوث المشغلة للمحطتين، مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستقوم بتوقيف مجموعات محطتي الزهراني ودير عمار عن العمل.

إصابة المرافق الحكومية في لبنان بالشلل

وأدى انقطاع التيار الكهربائي لإصابة المرافق الحكومية بنوع من الشلل، ويظهر الفيديو التالي الظلام الذي غرق فيه مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويعمل مطار رفيق الحريري حاليًّا بخطة الطوارئ والمولدات الخاصة التابعة له.

الأربعاء المظلم، لبنان بدون كهرباء اليوم

انفجار وحريق في أشهر مطاعم لبنان (فيديو وصور)

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الأربعاء المظلم، لبنان بدون كهرباء اليوم

انفجار وحريق في أشهر مطاعم لبنان (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان بيروت بنك لبنان

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