عدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي جديد، قرارات جديدة بتعليم الغربية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أمرا إداريا تزامنا مع الاستعدادات التي تتخذها المديرية لبدء العام الدراسى 2023 / 2024، ولرفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور بعدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسى جديد.

وأيضا نبه وكيل تعليم الغربية على جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر، بالالتزام بعدم إصدار أي تعليمات بشأن تغيير الزي المدرسي هذا العام بجميع المدارس وبكافة المراحل والنوعيات، وعدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسى جديد طالما الزي الحالي لائق وبحالة جيدة، وأخيرا عدم توجيه أولياء الأمور لشراء الزي المدرسى من أماكن معينة.

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وصرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه في إطار خطة المحافظة لحياة كريمة بالمحلة الكبرى، بدأت اليوم الدورات التدريبية لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات سوق العمل، فى التخصصات المختلفة الصناعية والتجارية.

وخلال الدورات التدريبية التي أقيمت اليوم، تم تدريب ٢٩ فني سكرتير بالتعليم الفنى غرب المحلة، 20 فني تسويق، ٢٠ فنى تركيبات كهربائية بالصناعات بنات، 10 فنيين ملابس جاهزة، 10 فنيين تجهيز منسوجات، 10 فنيين حاسبات، باجمالى عدد ٨٩ خريجا وخريجة للتعليم الفني، بإشراف مدير عام التعليم الفني، وتنفيذ مدير إدارة التعليم الفني الصناعي والتجاري بالمديرية.