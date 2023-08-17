الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اتحاد عمال مصر: زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تفتح آفاقا للتنمية الاقتصادية الجديدة

محمد جبران رئيس عمال
محمد جبران رئيس عمال مصر،فيتو

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تعد زيارة هامة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة والخير سيعم على محافظة مطروح وأبنائها.

وأكد رئيس اتحاد العمال، أن لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح جاء في وقته تمامًا، مما يؤكد على قوة الدولة المصرية وتواصل مشاريع التنمية الشاملة فيها، وفي كل المحافظات وفق رؤية شاملة، حملا العديد من الرسائل للجميع واقترب من قضايا التنمية الشاملة في الوطن، ومشروع الدلتا الجديدة وما يواجه الوطن من تحديات ضخمة.

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التنمية الشاملة في مصر

مؤكدا أنها كانت فرصة مهمة لإرسال رسائل للداخل والخارج بتواصل عملية التنمية الشاملة في مصر، وقوة الدولة، وأن ما تمر به الآن من ظروف صعبة عادية في حياة الدول وسيتم تجاوزها.

بناء الجمهورية الجديدة 

وأضاف جبران، أن ماتشاهدة السلوم من التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة في عهد السيسي، سيجعل محافظة مطروح البوابة الاقتصادية وقاطرة التنمية لمصر خلال الفترة القادمة.

الأزمة الاقتصادية

وأشاد رئيس عمال مصر، بحديث الرئيس السيسي عن الأزمة الاقتصادية وتأكيده، أنها ستصبح من الماضي مثل أزمة الارهاب وغيرها، وان الدولة قادرة على تجاوزها يؤكد تماما ان مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على مواجهة مختلف الظروف.

ترأس محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جلسة  بالندوة القومية بعنوان "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" والتي نظمتها منظمة العمل العربية والمركز العربي لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك بمشاركة 64 مشاركا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في البلدان العربية خلال الفترة من 1 - 2 أغسطس 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية برعاية السيد يوسف الشمالي وزير التجارة والصناعة والتموين ووزير العمل وحضور فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

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