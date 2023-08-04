"عمال مصر" يشارك الندوة القومية "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" بالأردن

ترأس محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جلسة بالندوة القومية بعنوان "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" والتي نظمتها منظمة العمل العربية والمركز العربي لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك بمشاركة 64 مشاركا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في البلدان العربية خلال الفترة من 1 - 2 أغسطس 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية برعاية السيد يوسف الشمالي وزير التجارة والصناعة والتموين ووزير العمل وحضور فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

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وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن انعقاد هذه الندوة جاء انطلاقًا من اهتمامات منظمة العمل العربية وحرصها على مواصلة أنشطتها المتميزة، وجرى خلال الجلسة انتخاب السيد محمد العرادة رئيسا للجنة الصياغة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه تم خلال الندوة بحث سبل تطوير منظومة التشغيل، وإلقاء الضوء على دور العناقيد الاقتصادية في النهوض بالتشغيل، والتعرف على دورها في توفير المظلة الداعمة والبيئة الحاضنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على القدرة التشغيلية لهذه الاستراتيجية في إحداث الوظائف عبر سلاسل التوريد، والتعرف على كيفية إنشاء تحالفات وكيانات اقتصادية عربية عملاقة وفق سياسة العناقيد الاقتصادية للاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية العربية وتعزيز منظومة التجارة البينية العربية من خلال الحرية والمرونة في الحركة لهذه الكيانات الاقتصادية عبر الأسواق العربية.

تحديات العمل النقابي

وفي سياق آخر شارك النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، جلسة "تحديات العمل النقابي" وذلك ضمن فاعليات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية في وقت سابق.

وشارك "عيش" كمتحدث رئيسي ضمن فاعليات الجلسة التي ناقشت "تحديات العمل النقابي" وقضايا العمال وآليات دعم العمل النقابي، وحدد ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ 6 محاور لعلاج ما وصفه "معوقات العمل النقابي"، وذلك بحضور ممثلين عن النقابات العامة.

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إصدار قانون العمل الجديد

وعرض النائب خالد عيش، المحاور الـ 6 داخل الجلسة وجاءت على النحو التالي:-

المحور الأول، ومتعلق بسرعة إصدار قانون العمل الجديد بما سيكون له تأثير إيجابي علي زيادة عملية الانتاج وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل.

المحور الثاني، تعظيم دور النقابات العمالية في الجمهورية الجديدة، ويأتي ذلك بواسطة إشراك عمال مصر في كافة القرارات والتشريعات المتعلقة بهم والاهتمام بعملية التثقيف والتدريب.

المحور الثالث، تفعيل مواد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، ومدة الدور النقابية من 4 سنوات إلى 5 حتى تكون فترة كافية لإعداد صف ثاني من القيادات الشابة النقابية لتولي المسؤولية مستقبلًا.