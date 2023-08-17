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أخبار مصر

الصحة: تقديم 381 ألفا و571 خدمة خلال حملة "100 يوم صحة" أمس

د.خالد عبد الغفار،
د.خالد عبد الغفار، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 381 ألفا و571 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 16 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

 

حملة 100 يوم صحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفا و984 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و584 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ6 آلاف و412 طفلا، فيما قدمت 37 ألفًا و73 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و353 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف 615 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1849 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 آلاف و435 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 17 ألفا و249 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و898 مواطنا.

 

المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 79 ألفا، و275 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 65 ألفا، و81 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 98 ألفا و22 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2981 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 66 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي الدكتور حسام عبدالغفار 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة

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