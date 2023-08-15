الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الفصل بعد عامين، مدبولي يقر الحد الأقصى لبقاء طلاب الأزهر في الفرقة الواحدة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 مكرر (و)، الصادر في 13 أغسطس 2023، قرارى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منها قرار إعادة تنظيم الأزهر والهيئات، يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب فى الفرقة الواحدة سنتين فقط.

 

 الحد الأقصى لبقاء الطلاب فى الفرقة الواحدة 

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٢٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن استبدال بنص المادة (٢٢٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لـسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات، التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، المشار إليها النص الآتى: "يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب فى الفرقة الواحدة سنتين فقط، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بدخولهم الامتحان لسنة ثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها، فيما عدا طلاب الفرقة الأولى والفرقة الإعدادية بالكليات التى بها هذه الفرقة، فيفصل الطالب الذى يستنفد سنتين.


ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبـل النهائيـة والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج، وبالنسبة إلى الكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامـل طـلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية.


وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبًا.

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نقل ملكية قطعة أرض فضاء بالقاهرة لبنك الاستثمار

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٢٦ لسنة ٢٠٢٣، الذي نص على نقل ملكية قطعة الأرض الفضاء بمساحة (٤٥٤٥٧.82 متر مربع، ضمن القطعـة (١) كدستر- حوض خارج الزمام البحرى- (٥٣١) البركة - المعروفـة بحطـة (١٦) أملاك- قسم مدينة السلام- القاهرة، ومساحة (٥٢٣٦٧.42 متر مربع رقم (٣١) حـوض الجبل الشرقى- البركة- قـسم الـسلام- القـاهرة بإجمـالى مـساحة القطعتين (٨٧٨٢٥.24 متر مربع، من شركة الطوب الرملى إلى بنك الاستثمار القومى، وذلك فى إطار عقد نقل الملكية المؤرخ ٩/٢/٢٠١٥.


-واستدراك نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨) تابع) الـصادر بتـاريخ ١٣/٧/٢٠٢٣ قـرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣ بنسب التعويضات على كافة أنواع العقود. 

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