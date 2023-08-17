الخميس 17 أغسطس 2023
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اقتصاد

يوتيوب ميوزيك تكشف عن إضافة علامة تبويب جديدة

يوتيوب، فيتو
يوتيوب، فيتو

اطلقت يوتيوب اليوم، علامة تبويب جديدة تحت اسم  "عيّنات"، وهي خلاصة سلسة تتضمّن مقاطع فيديو قصيرة للمساعدة على إيجاد الأغاني المفضّلة الجديدة وخلال السطور التالية نستعرض خاصية يوتيوب الجديدة. 

علامة تبويب يوتيوب 

قالت يوتيوب تستند هذه الخلاصة المخصصة إلى أكبر كتالوج من الفيديوهات الموسيقية، وتتوغّل في مكتبة YouTube Music للحرص على تقديم موسيقى جديدة باستمرار، من الإصدارات الجديدة للفنّانين الصاعدين إلى أغانٍ غير مشهورة لفنانين قدماء.

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 يقدّم كلّ مقطع  لمحة عن الفنان والفيديو وجوّ الأغنية وليس  على المستخدم سوى التمرير عموديًا للاستماع إلى أغنية جديدة، ما يضفي طابعًا مرحًا وسلسًا على تجربة اكتشاف الموسيقى.

وبحسب يوتيوب فلا تشكّل هذه التجربة غاية بحدّ ذاتها، فهى تساعد  على الانغماس في اكتشافات الموسيقي الجديدة، بدون الحاجة إلى مغادرة YouTube Music حيث  تسمح  كلّ عيّنة بإضافة الأغنية بسهولة إلى المجموعة أو مشاركتها مع الأصدقاء، أو إنشاء قائمة الأغاني الجديدة المفضّلة، أو إطلاق محطة راديو رائعة جديدة، أو مشاهدة الفيديو كاملًا، أو زيارة صفحة الألبوم، أو حتى استخدام الأغنية لإنشاء فيديو Shorts جديد. 

بناء منتدى على يوتيوب 

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أمّا بالنسبة إلى الفنّانين، فتقدّم علامة التبويب "عيّنات" طريقة  للعثور على جمهور جديد وبناء منتدى على YouTube. 

ويوتيوب هو موقع ويب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية مجانًا ومشاهدتها عبر البث الحي (بدل التنزيل) ومشاركتها والتعليق عليها وغير ذلك. أسسه في 14 فبراير سنة 2005م ثلاثة موظفين سابقين من شركة باي بال هم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، في مدينة سان برونو، وكان يستخدم تقنية برنامج أدوبي فلاش لعرض المقاطع المتحركة، أما الآن فيعتمد تقنية إتش تي إم إل 5. ومحتوى الموقع يتنوع بين مقاطع الأفلام، والتلفاز، والموسيقى، وكذلك الفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرها. وهو حاليًا مزود بأكثر من ألفي موظف.

وفي أكتوبر 2006 أعلنت شركة Google التوصل لاتفاقية لشراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.31 مليار يورو. ويعتبر الموقع من مواقع ويب 2.0.

ويتيح يوتيوب للمستخدمين تحميل وعرض وتقييم ومشاركة وإضافة إلى قوائم التشغيل والإبلاغ عن مقاطع الفيديو والتعليق عليها والاشتراك مع مستخدمين آخرين. يتضمن المحتوى المتاح مقاطع الفيديو ومقاطع البرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام القصيرة والوثائقية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الأفلام والبث المباشر وتدوين الفيديو ومقاطع الفيديو الأصلية القصيرة ومقاطع الفيديو التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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