أغنية لطيفة "مون آمور" تقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في 3 أيام

لطيفة، اقتربت أغنية “مون آمور” للفنانة التونسية لطيفة من تحقيق 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحتى الآن حققت الأغنية 2 مليون و800 ألف مشاهدة بعد مرور 3 أيام فقط على طرحها.

وطرحت لطيفة الأغنية يوم الأربعاء الماضي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي، وقامت ‏لطيفة بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في جنوب فرنسا بمدينة موناكو، وظهرت لطيفة خلال ‏الكليب بعدة إطلالات متنوعة، وفي أجواء احتفالية مبهجة تتناسب مع كلمات وألحان الأغنية.‏

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وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها اختارت أغنية "‏mon amour‏" لأن بها مصطلحات ‏جديدة على مستوى الكلمة والألحان، مضيفة أن الأغنية تحمل الكثير من البهجة والسعادة ‏والأجواء المفرحة التي تعطي طاقة إيجابية للجمهور.‏

أشارت لطيفة أن تصوير الكليب استغرق عدة أيام ليخرج في أفضل صورة، مشيرة أنها دائما ‏تسعى لتقديم كل ما هو جديد على مستوى الكلمات والألحان، وتهتم أيضا بالصورة بشكل كبير، ‏لأن الكليبات تؤرخ للأغاني، وهو ما يجعلها دائما تسعى للتنوع والابتكار في اختياراتها حتى ‏على مستوى أماكن التصوير.‏

ألبوم لطيفة الصيفي

الجدير بالذكر، أن لطيفة انتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الصيفي، وتواصل طرحها تباعا ‏خلال الأيام المقبلة، وتقوم بتصوير عدد من الكليبات الجديدة فور عودتها إلى مصر بعد حفلها ‏بقرطاج، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، وسيتم طرح أغانيه قريبا.‏