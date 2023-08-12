أغنية لطيفة "مون آمور" تقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في 3 أيام
لطيفة، اقتربت أغنية “مون آمور” للفنانة التونسية لطيفة من تحقيق 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وحتى الآن حققت الأغنية 2 مليون و800 ألف مشاهدة بعد مرور 3 أيام فقط على طرحها.
وطرحت لطيفة الأغنية يوم الأربعاء الماضي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي، وقامت لطيفة بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في جنوب فرنسا بمدينة موناكو، وظهرت لطيفة خلال الكليب بعدة إطلالات متنوعة، وفي أجواء احتفالية مبهجة تتناسب مع كلمات وألحان الأغنية.
وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها اختارت أغنية "mon amour" لأن بها مصطلحات جديدة على مستوى الكلمة والألحان، مضيفة أن الأغنية تحمل الكثير من البهجة والسعادة والأجواء المفرحة التي تعطي طاقة إيجابية للجمهور.
أشارت لطيفة أن تصوير الكليب استغرق عدة أيام ليخرج في أفضل صورة، مشيرة أنها دائما تسعى لتقديم كل ما هو جديد على مستوى الكلمات والألحان، وتهتم أيضا بالصورة بشكل كبير، لأن الكليبات تؤرخ للأغاني، وهو ما يجعلها دائما تسعى للتنوع والابتكار في اختياراتها حتى على مستوى أماكن التصوير.
ألبوم لطيفة الصيفي
الجدير بالذكر، أن لطيفة انتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الصيفي، وتواصل طرحها تباعا خلال الأيام المقبلة، وتقوم بتصوير عدد من الكليبات الجديدة فور عودتها إلى مصر بعد حفلها بقرطاج، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، وسيتم طرح أغانيه قريبا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.