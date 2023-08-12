الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

طرق وقف الإعلانات أثناء مشاهدة قنوات يوتيوب

يوتيوب، فيتو
يوتيوب، فيتو

يبحث الكثير من مستخدمي يوتيوب عن طريقة  لوقف الإعلانات أثناء مشاهدة القنوات ولذلك نقدم  خلال السطور التالية طريقة إيقاف عرض الإعلانات بفيديوهات يوتيوب الفردية. 

 

التخلص من إعلانات يوتيوب 

-   يمكن إيقاف خاصية تحقيق الربح لأي فيديوهات سبق وتم تحمّيلها، وذلك عبر تسجِّيل الدخول إلى يوتيوب والضغط على صورة الملف الشخصي استوديو يوتيوب.

- الضغط  على المحتوى في القائمة اليمنى واختَيار الفيديو المراد إيقاف عرض الإعلانات عليه ثم الضغط على تحقيق الربح في القائمة اليمنى وفي المربّع "تحقيق الربح" في أعلى الصفحة، الضغط  على  إيقاف  تطبيق والنقر على حفظ في أعلى يسار الشاشة. 

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- كما يمكن فلترة الإعلانات من فئات عامة أو خاصة أو من نطاقات معيّنة للمعلنين على AdSense عبر تسجيل الدخول إلى الحساب على AdSense في أعلى يمين الصفحة، الضغط  على رمز القائمة.

- الضغط  على عناصر التحكّم في الحظر ثم مضيف YouTube و​​لحظر عناوين URL محدّدة للمعلنين الضغط على علامة التبويب عناوين URL للمعلنين في الشريط الأفقي في أعلى الصفحة وأدخِل عناوين URL في المربّع الذي يظهر على الشاشة ثم الضغط  على منع عناوين URL.

وقف ظهور الإعلانات المصنّفة 

- لوقف ظهور الإعلانات المصنّفة حسب الفئة العامة أو الحسّاسة يتم  الضغط على علامة التبويب المناسبة في الشريط الأفقي في أعلى الصفحة واستخدِم عناصر التحكّم الظاهرة على الصفحة للسماح بفئات الإعلانات أو منعها حيث تُحفظ التغييرات تلقائيًا عند اختيارها.

ويوتيوب هو موقع ويب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية مجانًا ومشاهدتها عبر البث الحي (بدل التنزيل) ومشاركتها والتعليق عليها وغير ذلك. أسسه في 14 فبراير سنة 2005م ثلاثة موظفين سابقين من شركة باي بال هم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، في مدينة سان برونو، وكان يستخدم تقنية برنامج أدوبي فلاش لعرض المقاطع المتحركة، أما الآن فيعتمد تقنية إتش تي إم إل 5. ومحتوى الموقع يتنوع بين مقاطع الأفلام، والتلفاز، والموسيقى، وكذلك الفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرها. وهو حاليًا مزود بأكثر من ألفي موظف.

 وفي أكتوبر 2006 أعلنت شركة Google التوصل لاتفاقية لشراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.31 مليار يورو. ويعتبر الموقع من مواقع ويب 2.0.

ويتيح يوتيوب للمستخدمين تحميل وعرض وتقييم ومشاركة وإضافة إلى قوائم التشغيل والإبلاغ عن مقاطع الفيديو والتعليق عليها والاشتراك مع مستخدمين آخرين. يتضمن المحتوى المتاح مقاطع الفيديو ومقاطع البرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام القصيرة والوثائقية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الأفلام والبث المباشر وتدوين الفيديو ومقاطع الفيديو الأصلية القصيرة ومقاطع الفيديو التعليمية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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