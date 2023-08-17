الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة  "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمرحلتها الأولى، التي تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، للبدء الفعلي لتسليمها وفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي دار الهندسة، بجانب الوقوف على آخر الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ بها.

مراجعة المعدلات

تناول الاجتماع، مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والصحة، والمجمعات الخدمية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، ونقاط الإسعاف، والوحدات الصحية، والري، والطرق، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها قريبًا، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي دار الهندسة عليها من قبل الشركات المنفذة.

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شدد محافظ الفيوم،  على سرعة التنسيق بين فريق عمل من مهندسي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ودار الهندسة، ومسئولي مجلسي إطسا ويوسف الصديق، وممثلي القطاعات، لمراجعة الملاحظات النهائية لمختلف مشروعات "حياة كريمة" التى تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية بنسبة 100%، استعدادًا لفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على المجمعات الحكومية والزراعية، ومراكز الشباب، ونقاط الإسعاف، والوحدات الصحية، ومنشآت التنمية المحلية "الأسواق والمواقف".

ووجه محافظ الفيوم، مدير المكتب الفني لمشروعات "حياة كريمة" بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع المقاولين المسئولين عن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بسرعة مراجعة المشروعات التى بلغت نسب تنفيذ عالية، مع تلافي ملاحظات دار الهندسة على أعمالها الإنشائية أولًا بأول، وتكثيف الأعمال بها استعدادًا لتسليمها خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة لتلافي الملاحظات التي يتم رصدها، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ إن وجدت، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم تلك المشروعات.

خطة تدارك

وطلب محافظ الفيوم، وضع خطة تدارك لمشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق، التى لم تبلغ نسب تنفيذها المستهدفات المرجوة، موجهًا رئيسي مجلسي إطسا ويوسف الصديق بإعداد تقرير أسبوعي مفصل بشأن نسب تنفيذ تلك المشروعات ومدى استجابة الشركات المنفذة لتلافى الملاحظات بشأنها، كما وجه بالتنسيق بين مسئولي مديرية الطرق، ورؤساء مجلسي إطسا ويوسف الصديق ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، ومسئولي دار الهندسة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، لتحديد الطرق المتاحة سواء الداخلية أو الرئيسية استعدادًا لرصفها، خاصة الطرق المؤدية إلى المنشآت الخدمية بالقرى، بعد التأكد من إنهاء كافة أعمال شبكات المرافق بها.

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