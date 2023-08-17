بدء توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2024 وارتفاع ثمنه لهذا السعر

تطعيم الإنفلونزا الموسمية، كشف عدد من الصيادلة عن بدء توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء 2023- 2024 في السوق ومن المقرر أن يتوفر في منافذ بيع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وقال الصيدلي على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية سوف يتوفر هذا الموسم بسعر 267 جنيها بدلا من 190 جنيها موسم الشتاء الماضي.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

كانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يحمي من ٦٠% من حالات العدوى لدى البالغين الأصحاء، مشيرة إلى أن اللقاح يصبح فعالا بعد ١٤ يوما من الحصول عليه.

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وأوضحت وزارة الصحة أن الإنفلونزا يمكن أن تنتقل بسهولة وتنتقل العدوى بسرعة في الأماكن المزدحمة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بالعدوى.

ونصحت بضرورة الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا لأنه يقوي المناعة ويقلل فرص الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا داعي لتكرار جرعات تطعيم الإنفلونزا في موسم الشتاء لتحسين ورفع المناعة.

أوضحت وزارة الصحة أنه طالما تم الحصول على الجرعات بشكل سليم فلا داعي لتكرارها في نفس الموسم.

لقاحات الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم تحديث لقاحات الإنفلونزا الموسمية بشكل مستمر لرفع المناعة والتصدي للسلالات الأكثر شيوعًا.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة حصول السيدة الحامل على لقاح الإنفلونزا السنوي لحمايتها من أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.

والإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الأنفلونزا، يصيب من 3 إلى 5 ملايين إصابة سنويًّا، وتؤدي إلى وفاة نحو 650 ألف حالة سنويًّا في جميع أنحاء العالم بسبب الأمراض التنفسية الحادة حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة أن الأنفلونزا تصيب جميع الفئات العمرية، وقد تؤدي الإصابة به إلى مضاعفات لدى المرضى الذين لديهم عوامل خطورة مصاحبة مثل الأطفال أقل من عامين، كبار السن أكبر من 65 عامًا، أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض الصدر، القلب، السكر، الكلى، المناعة والسيدات الحوامل، السمنة المفرطة.

تطعيم الإنفلونزا

وأوضحت وزارة الصحة أهمية تلقي تطعيم الأنفلونزا قبل بداية موسم الشتاء، مشيرة إلى أنه يسبب مضاعفات لعدد من أصحاب الأمراض المزمنة منها:

١- الربو

٢-مرض السرطان

٣- داء الانسداد الرئوي المزمن

٤-مرض القلب

٥-التليف الكيسي

٦- مرض السكر

٧- أمراض الجهاز العصبي

٨- فيروس نقص المناعة البشري ومرض الإيدز

٩- أمراض الكلى أو الكبد

١٠-السمنة