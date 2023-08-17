طارق النهري: جعفر العمدة 2 لو نزل في 2025 الناس هتفقد حماسها

كشف الفنان طارق النهري عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" قائلا: "اللي أعرفه لحد دلوقت أنهم لسه بيكتبوا لكن محدش كلمني لسه في أي حاجه خالص، هيكون موجود شوقي وكارم وحمادة وصفصف طبعا الملكة ومحمد رمضان أساسي ومعرفش مين لسه بعد كده".

وأضاف النهري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " on the top" المذاع عبر قناة الشمس: “فرحت جدا وهي مخاطرة لان أنت عشان تعمل ده لازم تحقق نجاح أكبر من اللي حققته الجزء الأولاني، الكاتب هنا عليه عبء لأنه هيطور شخصيات جديدة وهيبني شخصيات وأنت كممثل عليك أنك تعيش الحالة اللي كنت فيها قبل كده وتشوف هتعمل ايه بعد كده”.

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وتابع: "دايما مسلسلات الأجزاء مش كلها ناجحة، ومسلسل "جعفر العمدة" لو نزل في ٢٠٢٥ ممكن يفقدوا الحماس بتاع تواصل الموضوع إنما لو اتعمل فيما بعد برضو هيحتاج تطوير جديد خالص بقى".

وكان الفنان محمد رمضان تحدث عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، الذي من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكدًا أنه من الممكن أن يؤجل الجزء الثاني إلى رمضان 2025.

تأجيل الجزء الثاني لجعفر العمدة

وقال محمد رمضان في لقاء له على هامش حفله بالرياض: شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال اخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما اخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا.

ويبدو أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تتسبب في تأجيل مشروع الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ومن بينها انشغال الفنانة هالة صدقي وارتباطها بعمل درامي خليجي والذي سوف يصور خارج مصر، كما أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بكتابة وتصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي سوف يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

ومن المفترض أن يكون هناك قرار حسام خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حتى يتمكن أبطاله من معرفة خطتهم، ما إذا كانوا سوف يشاركون في بطولته هذا العام او التعاقد علي أعمال درامية أخرى في حالة تأجيله لمدة عام آخر.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب واحمد فهيم وهالة صدقي وتأليف وإخراج محمد سامي.

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