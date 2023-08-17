الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 4 أشخاص لتزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين

تزوير محررات رسمية،فيتو
تزوير محررات رسمية،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،من ضبط شخصين، مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية وبحوزة أحدهما حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية.

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 وبمواجهتهما اعترفا بأن الخاتم المضبوط "مقلد" وقيامهما باستخدامه في ممارسة نشاطًا إجراميًا في تزوير التوكيلات الرسمية بمختلف أنواعها والترويج لنشاطهما بين المترددين على أحد مكاتب التوثيق مقابل مبلغ مالي.

كما أقرا بتحصلهما على الخاتم المضبوط بحوزتهما من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تم ضبطهما وبحوزتهما  6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"  - جهازكمبيوتر  - عدد من الأوراق ذات علامة مائية –  2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أي بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم في أعمال التزوير -  3 بطاقات رقم قومي مزورة - رخصتي قيادة مزورين -  5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة.

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وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطًا إجراميًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام تزوير التوكيلات الرسمية مديرية أمن القليوبية مديرية أمن القاهرة

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