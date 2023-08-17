حملة أمنية لشرطة المسطحات لضبط السلع المغشوشة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "المنوفية"؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" تم ضبط (مدشة أعلاف) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (3,5 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأعلاف) بدون بيانات ومجهولة المصدر.



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و فى مجال حماية البيئة "الصحة" تم ضبط (مخزن منظفات صناعية) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت ( 15 طن منظفات صناعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.





و فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مخزن - شركة) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (12000 عبوة "سناكس" متنوعة – 300 عبوة ماء ورد متنوعة – 18000 عبوة مياة معدنية وغازية متنوعة) بدون بيانات ومجهولة المصدر.



و فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط (مستودع حديد تسليح وأسمنت – مؤسسة للتجارة والتسويق) لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى (مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم وجود سجل بيئى - التخلص الغير آمن من المخلفات – عدم وجود الموافقة البيئية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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