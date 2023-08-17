تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده بحضور أسرته وغياب أبنائه

احتفل النجم تامر حسني مساء أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 46، وذلك وسط أسرته، حيث شهد الحفل شقيقه المنتج حسام حسني وشقيقته ووالدته، وسط غياب لأبنائه من طليقته بسمة بوسيل.

عيد ميلاد تامر حسني

ونشر المنتج حسام حسني شقيق النجم تامر حسني صورة من حفل عيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أبو آدم وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ونجاح وربنا يحققلك كل اللي في نفسك ويباركلك في أولادك ويباركلي فيك يا أبو قلب طيب".

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كليب حوا

ويستعد تامر حسني لطرح كليب أغنيته الجديدة "حوا" والذي يجمعه بآسيل عمران للمرة الثانية، وذلك بعد نجاحهما في كليب أغنية ناسيني ليه.

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بـ آسيل عمران، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: "رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران، بعد كليب ناسيني ليه، اللي كلكم حبيتوه، بس دلوقتي مش كليب، بس إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتوا مستنينها من زمان".

وتابع: "انتظروا أول خطوة في الرحلة، وهي كليب أغنيتي الجديدة حوّا، من ألبوم هرمون السعادة، يوم الخميس القادم إن شاء الله، الساعة السادسة مساءً".