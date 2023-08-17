الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم وش×وش بأولى ليالي عرضه بالسينمات

امينة خليل، فيتو
امينة خليل، فيتو

فيلم وش في وش، انطلق بالأمس العرض الاول لفيلم الدراما العائلى (وش فى وش) الذي يقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح.

واستطاع الفيلم أن يقتنص 507 ألف جنيها بالسينمات المصرية فى أول ليالي عرضه. 

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

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إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

قصة فيلم وش في وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

أبطال فيلم وش فى وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب

وقبل نزول التريلر كان الفنان محمد ممدوح قد شارك جمهوره منشورًا غامضًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وتفاعلت معه الفنانة أمينة خليل، وأبطال فيلم "وش في وش"، وكتب "بجد يا جماعة تدخل الناس في أي علاقة حاجة مش كويسة خالص.. خلوا مشاكلكم بينكم"، ليتضح فيما بعد أنه من أجل الدعاية للفيلم.

وعلقت الفنانة أمينة خليل على المنشور قائلة "طب ما هو لما حد يكتب بوست زي ده يبقي بيدخل الناس في مشكلة"، لترد عليها الفنانة أسماء جلال قائلة "مظبوط.. بس هو محدش للأسف بيفكر المشكلة بتبدأ إزاي"، كما تفاعلت الفنانة دنيا سامي وكتبت "والنبي أنت أي حاجة تقولها زي الفل"، ليرد عليها الفنان محمود الليثي مازحًا "امسكي نفسك شوية".

كما تفاعل الفنان محمد شاهين، وشارك تعليق الفنان أسماء جلال، عبر خاصية "الإستوري" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا "طبعًا موافقك جدًّا جدًّا كلام سليم 100%"، وكانت هناك تعليقات من جانب آخر بين النجمة سلوى محمد علي والنجمة أنوشكا التي قالت "والله ساعات الناس بتدخل للمصلحة" لترد عليها سلوى محمد علي قائلة "معلش مش لاقية النضارة بتاعتي للمصلحة برضه" ويختتم خالد كمال البوست بالتعليق قائلًا "في حد مزعلك يا عم تايسون"، ليتضح فيما بعد أنه جزء من الحملة الإعلانية للفيلم.

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