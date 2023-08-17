الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

كشف غموض العثور على جثة مسن فى الجيزة

كشف غموض العثور على
كشف غموض العثور على جثة مسن فى الجيزة

تمكن  قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط صاحب ورشة قتل مسن فى الجيزة.

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تلقى قسم  شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا  بالعثور على جثة أحد الأشخاص 71 سنة بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده والكائنة بدائرة القسم.
 

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجنى عليه.
 

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وعقب تقننين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لإقامة المجنى عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للإطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته، حيث شاهد المجنى عليه خارجًا من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودة المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات بسكين فأودى بحياته واستولى على متعلقاته (حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - رخصة قيادة -  2 كارت فيزا - هاتف محمول -   تابلت).

 وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالى من أحد الكروت (لعلمه برقمه السرى لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالى للمجنى عليه) وإنفاقه المبلغ وبإرشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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قسم شرطة الطالبية قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة

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