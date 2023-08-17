نقابة الأطباء تتبرع بكاميرا مناظير لمستشفى المحلة العام

أعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء عن زيارة اللجنة للمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وذلك استكمالا لجولات لجنة مصر العطاء في المحافظات لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة وذلك تنسيقًا مع مديرية الصحة بالمحافظة.

مستشفى المحلة العام

وأعلن مقرر اللجنة أن الزيارة هذه المرة لمستشفى المحلة العام لتسليم كاميرا مناظير متقدمة "الكاميراHD " وتستخدم مع تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والمسالك البولية وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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الكاميرا فائقة الدقة وذات جودة عالية

وأشار مقرر مصر العطاء أن الكاميرا فائقة الدقة وذات جودة عالية حيث تعطي صورا أكثر دقة وتصل للتجاويف والمناطق بعيدة المدى مما يجعلها توفر سهولة الفحص والتشخيص وإجراء العمليات الجراحية بالمنظار بنجاح.

وأكد أن اللجنة ستقوم تباعًا بتجهيزة المستشفى طبقًا لاحتياجات مديرية الشئون الصحية.

السبت القادم: افتتاح استراحة فندقية للأطباء بحلوان.



في كلمته قال نقيب الأطباء أ. د حسين خيري " اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نقوم بافتتاح استراحة الأطباء بحلوان والذي قام مجلس النقابة الحالي بمجهود كبير من أجل تحويل المكان من مخزن إلى استراحة فندقية تليق بالأطباء بها عدد 11 سرير

وبارك د. حسين للأطباء ومجلس النقابة على الانتهاء من تجهيز هذا الصرح الرائع، ونوه أن النقابة لا تهدأ من أجل خدمة الاطباء.

وقال د. محمد فريد حمدي أمين عام الأطباء إن هذه من اللحظات السعيدة والجيدة في خلال مسيرتي النقابية أن ألمس على أرض الواقع خدمة هامة مثل استراحة الأطباء من أجل السعي لتوفير أقصى سبل الراحة للأطباء والطبيبات المغتربين من خارج القاهرة.



وأشار الأمين العام أن هذا هو ثالث مكان ينجح مجلس النقابة في تجهيزه وتحويله من مكان مهمل إلى شقق تليق بمكانة الأطباء ومساعدتهم أثناء الوجود داخل محافظة القاهرة، كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس النقابة والذين قاموا بمجهود كبير من أجل الوصول إلى ما نحن فيه الآن.



وأشار د. أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء إن افتتاح استراحة الأطباء بحلوان كان حلم له أن يقوم بعمل خدمة للأطباء الوافدين للدراسة أو العمل بالقاهرة



وأفاد أن هذا المكان منذ 2009 لم يستغل بالشكل الكافي وتحولت من مخزن للأوراق إلى استراحة فندقية فاخرة للأطباء على أعلى مستوى، هذا بالإضافة إلى استراحة الأطباء بالقصر العيني والتي تحوى حتى الآن 20 سريرا وأكد أن القادم أفضل بإذن الله.



وفي كلمته شكر د. أحمد السيد مقرر لجنة الشباب كل أعضاء المجلس وخاصة الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية والدكتور أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة والدكتور أبو بكر القاضي

وقال إن هذا العمل نتاج شهور من العمل الدائم.



ونوه مقرر لجنة الشباب أن الأطباء بعد افتتاح استراحة الاطباء بالقصر العيني قاموا بمراسلة النقابة وشكرهم علي العمل الراقي والخدمي وخصوصا الطبيبات اللاتي لا يجدن مكانًا للمبيت لحضور الامتحانات في القاهرة.



وأشار مقرر الشباب أن الاستراحة هي مطلب الاطباء وخصوصا الشباب منهم ومنها وجدنا أن هذا مطلب مُــلح من الأطباء وقام بسد جانب خدمي هام لهم.



وبارك د. كريم سالم المدير الفني للجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة للأطباء بشكل عام ومجلس النقابة الحالي بالخصوص على افتتاح هذا الصرح.



وأشار أن اللجنة العلمية بالنقابة تهتم جدًا بمثل هذه الخدمات للأطباء وتم بالفعل الاستفادة من استراحات الأطباء بشارع القصر العيني لخدمة الأطباء الشباب الوافدين للقاهرة من أجل حضور كورسات التعليم الطبي المستمر وكذلك المؤتمرات الطبية وبالفعل تم عمل بروتوكول تعاون بين اللجنة العلمية واللجنة الاجتماعية بالنقابة القائمة على ترتيب الحجز للأطباء.

وأشار د. خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء أنه أثناء تخطيط مجلس النقابة من أجل خدمة الاطباء الوافدين قام باقتراح أن يتم نقل السجلات المخزنة بشقة حلوان من أجل الاستفادة منها

وبالفعل قام المجلس الحالي بالتخطيط لعمل الشقة استراحة فندقية على أعلى مستوى تخدم أعدادا كبيرة من الأطباء الشباب في دراستهم وحضور المؤتمرات بالقاهرة، وخصوصا في حلوان لوجود جامعة حلوان ومستشفيات في المحافظة والأماكن المجاورة والبعيدة عن القصر العيني.



وأوضحت د. إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية أنه تم الإنتهاء من أعمال تشطيب استراحة للأطباء بمدينة حلوان بالقاهرة وقت صدور القرار الجمهوري بإعادة تقسيم المحافظات واعتماد حلوان محافظة، وبعد تعديل هذا القرار وإعادة ضم حلوان محافظة القاهرة تم استخدام المقر مخزن أرشيفي للنقابة،وبعدها قام مجلس النقابة العامة للأطباء باتخاذ القرار بإخلاء المقر وتهيئته لاستخدامه استراحة للأطباء.

طولا يتم تأكيد أية حجوزات إلا بعد سداد كامل قيمة الحجز بطرق السداد المتاحة، وهي الدفع نقدًا بالنقابة العامة للأطباء أو

الدفع عن طريق موقع فوري www.myfawry.com

او الدفع في منفذ فوري او اي تاجر لديه خدمة فوري

الكود المختصر الشهادات 7615 ثم كتابة رقم القيد بالنقابة.....ثم كتابة كود الخدمة وهو:

🔴 كود الخدمة 493 باسم الاستراحة / إقامة يومية لسرير بغرفة ثلاثية بمبلغ 150

أو كود الخدمة 494 باسم الاستراحة /إقامه يومية لسرير بغرفة ثنائية بمبلغ 200

او كود الخدمة 495 باسم الاستراحة / اقامة يومية لسرير بغرفة فردية بمبلغ 275

ثم بعد ذلك يوضع كود التسليم 6 وبعده يتم كتابة رقم المحمول الخاص بالطبيب

كما يجب الاتصال قبل الدفع أو الحجز على رقم 01016304643

أو عن طريق التحويل البنكي ( اضغط علي الرابط https://shorturl.at/rIR57 ) او عن طريق أقرب نقابة فرعية بجميع المحافظات ( ويجب ايضًا الاتصال علي رقم 01016304643 قبل الدفع أو الحجز.

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