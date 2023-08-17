الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 4 أشخاص بالمنوفية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزتهم 26 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية لمخدرى البانجو  والأيس - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار.

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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والطلقات للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 400 ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

 

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