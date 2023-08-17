ضبط 4 أشخاص بالمنوفية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزتهم 26 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية لمخدرى البانجو والأيس - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والطلقات للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 400 ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
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