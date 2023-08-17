الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الموعد النهائي لطرح فيلم أبو نسب بالسينمات المصرية

ابو نسب،فيتو
ابو نسب،فيتو

فيلم أبو نسب، انتهى الفنان محمد إمام وطاقم  تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” من مشاهد العمل الذي يعود به لجمهوره قريبا بعد فيلمه الأخير “عمهم”.

فيلم أبو نسب

وأعلنت الشركة المنتجة رسميا طرح فيلم "أبو نسب" في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وبالأمس نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو مع شقيقه المخرج رامي إمام. 

وقال رامي خلال مقطع الفيديو الذي رصد أول ظهور له ولشقيقه الأصغر، “أنا اشتغلت مع محمد إمام 9 سنين، والراجل ده احترام وخبرة وفخور إني اشتغلت معه. 

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بينما علق محمد إمام: أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي، حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي.

أبطال فيلم أبو نسب 

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام. 

قصة فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم، الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.

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الفنانة ياسمين صبري الفنانة هالة فاخر الفنان محمد إمام هالة فاخر فيلم أبو نسب محمد لطفي محمد إمام ياسمين صبرى

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