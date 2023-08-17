أجبره والده على دراسة التجارة فاتجه إلى السينما، حسين كمال مخرج المستحيل

حسين كمال، واحد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما والدراما والمسرح أيضًا، قدم تجربة مبدعة ومميزة فى عالم الإخراج، برع فى تقديم الأعمال الجادة التى تناقش قضايا مهمة، وفى نفس الوقت قدم الأفلام الجماهيرية والأفلام الاستعراضية والكوميدية والرومانسية، واجه صعوبات كبيرة فى بداية عمله بالإخراج فبالرغم من دراسته للسينما فى باريس إلا أن أبواب السينما كانت مغلقة فى وجهه فبدأ فى التليفزيون.

ولد حسين كمال فى مثل هذا اليوم 17 أغسطس عام 1934، وأجبره والده على دراسة التجارة فحصل على دبلوم التجارة، ثم تخرج من معهد السينما "الأديك" قسم إخراج من باريس عام 1954، ثم درس الإخراج المسرحى والدراما فى العاصمة الإيطالية روما 1954، وعندما تم افتتاح التليفزيون عام 1960، فقدم أوراقه واجتاز امتحان القبول بتفوق، وسافر فى بعثة تدريبية إلى إيطاليا، وعاد ليعمل مخرجًا للبرامج منها (مجلة الشباب، مشكلات وآراء، نادى الشباب).



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روايات كبار الكتاب

وقدم حسين كمال خلال مشواره الفنى ثلاثين عملا سينمائيا بدأها بفيلم "المستحيل" عن قصة الدكتور مصطفى محمود، وفيلم "دماء وطين" عن قصة يحيى حقى، من أفلامه ستة أفلام فى قائمة أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وتميزت أغلب أفلامه باقتباسها من روايات مصرية لكبار الكتاب مثل إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويحيى حقى وغيرهم.

المخرج حسين كمال

وكانت بداية حسين كمال فى التليفزيون مع إخراج برنامج " نادى الشباب " الذى قدمته المذيعة أمانى ناشد بالتليفزيون الذى تحدث فيه عن مرحلة الشباب فى حياة الإنسان والتى اعتبرها حسين كمال أخطر فترة فى حياة الإنسان حيث تتبلور فيها أفكاره وتتضح مفاهيمه، تعرض فيه لشباب المقاهى إلى جانب بعض الصور المضيئة من الشباب كالمكفوفين وكفاحهم الجاد فى سبيل مواصلة الحياة إلى جانب شباب الشهداء مثل جول جمال وعدنان المدنى وغيرهما من الشباب الذى ضرب المثل فى التضحية حبا فى الوطن.

شئ من الخوف اهم افلام حسين كمال

ورغم النجاح الكبير الذى حققه المخرج حسين كمال عبر التليفزيون، إلا أن السينما ظلت حلمه الجميل، وتحقق الحلم عندما قدم فيلم قصير اسمه "المعطف"، وفاز بالجائزة الأولى فى الإخراج من مهرجان دولى، ثم قدم أول أفلامه "المستحيل"، وتوالت بعدها أفلامه التى صنفت بعضها ضمن أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية، منها أبى فوق الشجرة، ثرثرة فوق النيل، الحب تحت المطر، شيء من الخوف، البوسطجى، دمى ودموعى وابتساماتى، إمبراطورية ميم، النداهة، نحن لا نزرع الشوك، مولد يادنيا، احنا بتوع الأتوبيس، حبيبى دائمًا، حارة برجوان، المساطيل، وكانت آخر أفلامه " ديك البرابر عام 1992، ورحل عام 2003.

ويحكى حسين كمال كيف أن فيلمه الأول المستحيل كان سببا فى تغير مجرى أسلوبه فى الإخراج فيقول: بعد شهرين فقط من عرض فيلم المستحيل فى دور العرض شاهدت أفيشات الفيلم على إحدى سينمات الدرجة الثانية فى حى السيدة زينب ففرحت وقطعت تذكرة ودخلت الفيلم فوجدت كارثة حيث قام الجمهور بتكسير قاعة العرض والشاشة وهو يسب ويطيح برأس مخرج الفيلم حسين كمال مخرج الفيلم لأنه قدم لهم فيلما لم يفهموه، وانتابنى حزن شديد وأدركت أننى أسير فى اتجاه سينمائى خاطئ بالرغم من إشادة أكثر من 17 ناقدا بالفيلم فبدأت فى البحث عن مسار جديد لأفلامى.

ريا وسكينة باكورة أعماله

فى المسرح قدم حسين كمال أربعة من أشهر المسرحيات منها: علشان خاطر عيونك، الواد سيد الشغال، الجميلة والوحشين، أنا والنظام وهواك، ثم غاب القمر وأخيرا قدم شادية لأول مرة فى مسرحية ريا وسكينة، كما قدم للتليفزيون عشرة من المسلسلات منها: الخط ورايا ورايا، البديلة، لمن تحيا، رنين التى فازت بالجائزة الأولى فى مسابقة بالتليفزيون فى 1963، ثم تمثيلية “كلنا إخوة” و"الفخ" وغيرهما، وكان من أهم أعماله التليفزيونية فيلم (المنعطف) عن قصة لنجيب محفوظ.

شادية ومحمود يس فى فيلم نحن لا نزرع الشوك

كما قدم حسين كمال مسلسلات: ذكريات بعيدة، عودة الروح، أفواه وأرانب، وكان آخر مسلسلاته "نحن لا نزرع الشوك" بطولة آثار الحكيم ومحمود يس.