الصناعات الغذائية: برنامج الاستشارات للشركات الصغيرة بالتعاون مع البنك الأوروبي

أكد أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه في إطار جهود الغرفة لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، وفي إطار تعاون الغرفة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من خلال برنامج الدعم الفني والإداري للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، يقوم البرنامج بتوفير الدعم الفني والإداري بتكلفة ميسرة.

وأشار الجزايرلي إلى أن ذلك يتم عن طريق مجموعة من الاستشاريين الدوليين والمحليين ممن لديهم خبرات بمجالات الإستراتيجيات، التسويق، التنظيم، العمليات،التكنولوجيا، الحلول الهندسية، إدارة الجودة، الإدارة المالية، كفاءة الطاقة والبيئة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف جعل شركتكم الموقرة أكثر إنتاجية ودرايه بالأسواق مما يؤدي إلى زيادة التنافسية وتطوير الأعمال.

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ومن الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يعمل بحوالي 30 دولة وقام بتطوير ما يقرب من 20000 مؤسسة منذ مطلع التسعينات، كما أن لديه شبكة من المعارف وقاعدة بيانات بها أكثر من 2500 خبير من 73 دولة حول العالم يعملون بأحدث وأفضل الممارسات، ولدي البنك الأوروبي سابقة أعمال مع مئات من الشركات المصرية في المجالات سابقة الذكر.



وتتضمن شروط عامة للحصول على المنحة:

أن يكون قد مر على تأسيس الشركة سنتين أو أكثر.

أن تكون نسبة مشاركة الشركاء المصريين 51% أو أكثر.

أن يكون عدد العمال والموظفين المؤمن عليهم أقل من 500 عامل وموظف.



الأوراق المطلوبة من الشركة من أجل الحصول على المنحة



السجل التجاري.

البطاقة الضريبية (للشركات الفردية فقط).

عقد تأسيس الشركة (لشركات التضامن والتوصية البسيطة).

صحيفة الاستثمار للشركات المساهمة.

أخر ميزانيتين معتمدتين من المحاسب القانوني عن 2021 / 2022.

استمارة الاشتراك في البرنامج.



صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2023

وفي السياق، كشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2023 حوالي 665 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 20 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 645 مليون دولار.

صادرات شهر يناير 2023

وكشف التقرير الصادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزى، وحصلت “فيتو” على نسخة منه بلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 330 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 8% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 306 ملايين دولار.

صادرات شهر فبراير 2023

وبلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 339 مليون دولار.

أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2023 بقيمة 368 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة تراجع في القيمة 5%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 123 مليون دولار بنسبة نمو 38%%، وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 50 مليون دولار، وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 5%، فالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 38 مليون دولار، وتمثل 6% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 10%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 85 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023

احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 69 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%.

ليبيا بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 35%.

فلسطين بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 33%.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 10%.

اليمن بقيمة 32 مليون دولار محققة نسبة نمو 42%.

الأردن بقيمة 31 مليون دولار محققة نسبة نمو 23%.

إيطاليا بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 101%.

هولندا بقيمة 21 مليون دولار ونسبة نمو 46%.

السودان بقيمة 21 مليون دولار ونسبة تراجع 60%.

وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 19 مليون دولار ونسبة تراجع 16% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2022.

أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2023

1- احتلت ليبيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار.

2- إيطاليا بقيمة صادرات 22 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار.

3- فلسطين بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار.

4-اليمن بقيمة صادرات 32 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار.

5- السعودية بقيمة صادرات 69 مليون دولار وقيمة زيادة 8 ملايين دولار.

6- البرازيل بقيمة صادرات 10 ملايين دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 ملايين دولار.

7-هولندا بقيمة صادرات 21 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 7 ملايين دولار.

8- إسبانيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 ملايين دولار

9-الاردن بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 ملايين دولار.

10-جاءت المركز العاشر بولندا بقيمة صادرات 10 ملايين دولار وقيمة زيادة بلغت 5 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

أهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2023

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2023 ، ترصد فـيـتو القائمة كالتالى:

1-تصدر القائمة صادرات السكر والجلوكوز بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو 61% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

2- الفراولة المجمدة بقيمة 42 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 47%.

3- الشيكولاتة المصنعة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 23%.

4- المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 37 مليون دولار ونسبة نمو 15%.

5-الخضار المجمد بقيمة 36 مليون دولار ونسبة تراجع 10%.

6-الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 36 مليون دولار ونسبة تراجع 34%.

7- البسكويت والمحضرات الغذائية من الحبوب بقيمة 33 مليون دولار ونسبة نمو 26%.

8-الخضر المحضرة والمعلبة بقيمة 29 مليون دولار ونسبة نمو 113%، الخمائر بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 8%.

9- النباتات الطبية والعطرية بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 51%.

10-الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 84%،.. وغيرها من السلع.