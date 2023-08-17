زيزو مش للبيع، ثورة غضب جماهير الزمالك لمنع رحيل لاعبه للشباب السعودي

أحمد سيد زيزو، أثار رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو عن نادي الزمالك، والانضمام لنادي الشباب السعودي، حالة من الغضب لدى جماهير نادي الزمالك، وتصدر اسم زيزو تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جماهير الزمالك يطلقون هاشتاج زيزو مش للبيع

وعن أحمد سيد زيزو، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير نادي الزمالك هاشتاج "#زيزو_مش_للبيع"، وذلك للتعبير عن رفضهم لانتقال اللاعب زيزو من نادي الزمالك لنادي الشباب السعودي.

أحمد سيد زيزو في إحدى مباريات الزمالك، فيتو

آثار تلقى نادي الزمالك لعرض رسمي من نادي الشباب السعودي، لضم أحمد سيد زيزو في الانتقالات الصيفية "الميركاتو الصيفي" الحالي، ثورة غضب شديدة لدى جماهير الزمالك، لمنع الإدارة من الموافقة على بيع اللاعب زيزو، مؤكدين أنه من أهم الاعبين في نادي الزمالك في الوقت الحالي.

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هل تعوض صفقة اللاعب زيزو؟

علق حسام الإمام على عرض الشباب السعودي لضم اللاعب أحمد سيد زيزو فقال: " جماهير الزمالك مش أنانية من حق زيزو أن يخوض تجربة الاحتراف بالدوري السعودي جذب نجوم العالم وزيزو يستحق أن يكون وسطهم ولكن! هل سيتم استغلال المبلغ في جذب صفقات سوبر تعوض هذا الغياب؟ أم سيتم التحجج بالحجز على أرصدة النادي؟ تلك الحجة التي أصبحت عصا موسى للرد على أي انتقاد. زيزو لاعب كبير واتمنى أن آراه في أحسن الأندية العالمية وكذلك فتوح ولكن أين البدائل قبل أن يتم مناقشة الفكرة؟ كل الأندية حصلت علي الأفضل ولا يتبقي سوي انصاف النجوم فعلًا #زيزو_مش_للبيع"

أحمد سيد زيزو في الملعب، فيتو

ورد حسام عفيفي قائلًا: "الواقع والأرقام كلها بتقول إن زيزو هو أكثر من ٩٠ في المئة من قوة الزمالك النجومية ولو رحل لاقدر الله مفيش أي بديل متاح بربع كفاءته حتي.. زيزو لو مشي الزمالك مش هيحصل خامس حتي".

سبب بيع اللاعب أحمد سيد زيزو

وقالت فاطمة سعد الدين: "يانهار أبيض يعني أنا أنام مبسوطة شوية علشان ماتش اليد وفرحانه اصحى الاقي زيزو بيتباع.. ليه نايمه في محطة مصر هو إحنا عندنا غيره... هو أنتم مشبعتوش خراب... #زيزو_مش_للبيع".



وعلق عبد الرحمن رمضان قائلًا: "#بيع_زيزو_طوفان_زملكاوي زيزو مش للبيع يا مرتضى #زيزو_مش_للبيع"

أحمد سيد زيزو في مباراة النصر السعودي والزمالك، فيتو



أما رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، فقال "فكرة بيع أهم لاعب عندك علشان تصرف على بقية اللاعبين لا تصلح لنادي كبير بحجم واسم الزمالك.. نادي بيدور على البطولات مش أنه يبقى في وسط الجدول".



ورد عمر تيفا قائلًا: "وصول عقد رسمي لأحمد سيد زيزو من نادى الشباب السعودى بيع نهائي.. والعقد تحت الدراسة.. هو إحنا لو بعنا زيزو الوقتى هنافس بمين المرحله الجايه وخصوصا إننا دلوقتى فى أمس الحاجة إليه بعد الموسم الكارثى اللى فات #زيزو_مش_للبيع".



وقالت جنا جابر "قيمة وجود زيزو لا تقل قيمة عن وجود شيكابالا فى موسم 2010 فى الزمالك، زيزو هو النقطة المضيئة الوحيدة فى النادى إللى لسة بتنور رَغم كل الظروف إللى تهد جبال. #زيزو_مش_للبيع".

المطالبة بوقف نشاط الزمالك

أما برديسي 7 فقالت: "#زيزو_مش_للبيع... لو زيزو وفتوح مشيو نعمل تريند بوقف النشاط مش هنلعب... وحق نادي الزمالك كمنظومه في الدولة لازم الأمور تستقر فيه... الزمالك مش مؤسسة صغيرة ولا ينفع يتلعب بيه وبجماهيره".



وعلق محمد أبو بكر قائلًا: "يعني سامسون اللي بياخد زي زيزو ونداي اللي بياخد أكتر من زيزو يقعدوا ونبيع زيزو عشان ندفعلهم عقودهم... #زيزو_مش_للبيع".

اللاعب أحمد سيد زيزو في أحدى المباريات، فيتو

أما أحمد هوجان فرد قائلًا: "الشباب السعودي وزيزو.. قدم عرض مضحك بـ 3.5 مليون دولار لشراء اهم لاعب في مصر ونادي الزمالك اداره الزمالك بتقول إنها بتدرس العرض؟! أولا زيزو ليس للبيع.. زيزو كان محتاج تدعيم عناصر تساعده فريق محتاج تدعيمات محترمه للبطولات بدل ماتوفر سيولة رايح تبيع أهم عنصر #زيزو_مش_للبيع".



وقال محمد علي "اللي المفروض يحصل بيع الفرقة كلها عادي بس حافظ على زيزو وفتوح والونش #زيزو_مش_للبيع"

لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، فيتو

وعن صفقة أحمد سيد زيزو، قالت سارة عبد الباقي "نادي الشباب السعودي تواصل مع زيزو وعرض عليه الانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الحالية، نظير حصوله على 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد، ما يعادل 100 مليون جنيه مصري تقريبًا، على أن يحصل الزمالك على 5 ملايين دولار نظير بيعه مسؤولو الزمالك أبلغوا زيزو بأنهم سيوافقون على بيعه حال حصول النادي على 15 مليون دولار مقابل التفريط في خدماته".



ورد مصطفى فوزي قائلًا: "الشحات الأهلي جابه من العين بـ 6 ملايين دولار 1-الأهلي ممكن يجيب زيزو من الشباب بـ 7 ملايين أو 8 والشباب يكسب 2- المفروض سعر زيزو يكون ضعف سعر الشحات يعني المفروض ميقلش عن 12 مليون إلا إذا كانت الإدارة لها رأي تاني".