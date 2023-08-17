دوجا كات ترد على خسارة متابعيها: يمكنني التواصل الآن مع من يحبونني على طبيعتي

دوجا كات ، ردت المغنية المثيرة للجدل، على خسارتها 240 ألف متابع لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

دوجا كات ترد علي خسارة متابعيها

وعلقت دوجا كات، لأول مرة على خسارة متابعيها قائلة عبر حسابها على انستجرام: "رؤيتي لهؤلاء الناس يلغون متابعتي، يجعلني اشعر بأنني هزمت وحش كبير، قد كان يكبتني لوقت طويل، والآن يمكنني أن أتواصل مع ناس يحبوني على طبيعتي".

دوجا كات تخسر متابعيها على مواقع التواصل

وتعرضت المغنية الشابة السمراء، لهجوم كبير في الساعات الأخيرة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما خسرت أكثر من ٢٤٠ ألف متابع علي “انستجرام”، بسبب ردودها الغريبة على المعجبين في مواقع التواصل الاجتماعي.

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دوجا كات لمعجبيها “لا أحبكم”

وكتبت دوجا كات لمعجبينها عبر تويتر:"أنا لا أحبهم، أنا لا أعرفكم حتى"، كما سخرت من الاسم الذي أطلقه معجبوها على الرابطة الخاصة بهم، قائلة" ولا يعجبني اسم "kittinz".. اذا اطلقت على نفسك هذا الاسم، فعليك أن تغلق، هاتفك، والذهاب للحصول على وظيفة، ومساعده والديك".

دوجا كات تحلق رأسها

فاجأت المغنية السمراء دوجا كات جمهورها بظهورها بلوك غريب عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث حلقت المغنية دوجا كات شعر رأسها وحاجبيها قائلة: "لا أحب الشعر... في حياتي كلها لم أكن أحب شعري"، وهو ما أثارت استغراب متابعيها، الذين أكدوا أن المغنية الشابة تحول لفت الانتباه بتغير مظهرها وجعل الصحافة والجمهور يتحدثون في شئ أخر غير مشكلتها الأخيرة مع الممثل نواه شناب.

دوجا كات ونواه شناب

في سياق متصل أكد نجم مسلسل Stranger Things نواه شناب، ⁦أنه تواصل مع المغنية دوجا كات واعتذر لها

وقال: “يا رفاق كل شيء جيد، اعتذرت وما زلت أتابعها وأحب موسيقاها بلا مشاعر قاسية”.

وكانت المغنية السمراء دوجا كات هاجمت نواه شناب بعد أن نشر محادثة خاصة بينهما، وهي تطلب منه أن يربطها مع زميله في المسلسل جوزيف كوين.

ووصفت دوجا كات تصرف نواه شناب بغير اللائق قائلة: ‏"هذه حركات افاعي.. لقد نشر المحادثة بدون اذني".

دوجا كات والسيجارة الإلكترونية

وأعلنت المغنية السمراء دوجا كات مؤخرا عن إلغاء جميع حفلاتها المقبلة، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة اللوزتين، بعد أن عانت من آلام مبرحة أجبرتها على دخول المستشفى لإزالتها.

يذكر أن المغنية الشابة دوجا كات تعرّضت لالتهاب شديد في اللوزتين بسبب تدخينها السيجارة الإلكترونية بكثافة، وهي تحت تأثير المضادات الحيوية في حفل توزيع جوائز الموسيقى Billboard، وهو ما ظهر واضحا في الصور التي التقطت لها خلال الحفل، حيث لم تكن الفنانة تترك السيجارة الإلكترونية من يدها أبدا.

إعتزال دوجا كات

وتراجعت المغنية الشابة دوجا كات عن قرار اعتزالها الغناء، الذي اتخذته بعد تعرضها لهجوم من معجبيها في باراجواي، بسبب إلغاء حفلتها هناك بسبب العواصف الجوية، وهو ما وصفه معجبيها بعدم الاحترام لهم، كما أنه ينم عن عدم احترافية المغنية الشابة.

فيما اتهم آخرين دوجان كات برغبتها في لفت الانتباه لها، وتصدر اسمها التريند.