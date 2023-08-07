الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

استمرارا لتصرفاتها الغريبة، دوجا كات تنشر صورة صادمة لها

دوجا كات، فيتو
دوجا كات، فيتو

دوجا كات، استمرارًا لمسلسل تصرفاتها الغريبة، وغير المبررة، والتي تعرضها دائما للهجوم من الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت المغنية السمراء، دوجا كات، صورة صادمة لها عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

صورة صادمة لـ دوجا كات

وظهرت المغنية الشابة دوجا كات، في الصورة وهي حليقة الرأس من الأمام، فيما اختارت المغنية، صبغ باقي شعرها، باللون الوردي، فيما ملئت الحبوب جبهتها بشكل واضح.

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دوجا كات تخسر متابعيها علي مواقع التواصل

وتعرضت المغنية الشابة السمراء، لهجوم كبير في الساعات الأخيرة، عبر حسابتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما خسرت أكثر من ٢٠٠ ألف متابع علي “انستجرام”، بسبب ردودها الغريبة علي المعجبين في مواقع التواصل الاجتماعي.

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دوجا كات لمعجبيها “لا أحبكم”

وكتبت دوجا كات لمعجبينها عبر تويتر:"أنا لا احبكم، أنا لا اعرفكم حتى"، كما سخرت من الاسم الذي اطلقه معجبيها علي الرابطة الخاصة بهم، قائلة" ولا يعجبني اسم "kittinz".. اذا اطلقت على نفسك هذا الاسم،  فعليك أن تغلق، هاتفك، والذهاب للحصول على وظيفة، ومساعده والديك".

دوجا كات تحلق رأسها

فاجأت المغنية السمراء دوجا كات جمهورها بظهورها بلوك غريب عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث حلقت المغنية دوجا كات شعر رأسها وحاجبيها قائلة: "لا أحب الشعر... في حياتي كلها لم أكن أحب شعري"، وهو ما أثارت استغراب متابعيها، الذين أكدوا أن المغنية الشابة تحول لفت الانتباه بتغير مظهرها وجعل الصحافة والجمهور يتحدثون في شئ أخر غير مشكلتها الأخيرة مع الممثل نواه شناب.

دوجا كات ونواه شناب

في سياق متصل أكد نجم مسلسل Stranger Things نواه شناب، ⁦أنه تواصل مع المغنية دوجا كات واعتذر لها

وقال: “يا رفاق كل شيء جيد، اعتذرت وما زلت أتابعها وأحب موسيقاها بلا مشاعر قاسية”.

وكانت المغنية السمراء دوجا كات هاجمت نواه شناب بعد أن نشر محادثة خاصة بينهما، وهي تطلب منه أن يربطها مع زميله في المسلسل جوزيف كوين.

 ووصفت دوجا كات تصرف نواه شناب بغير اللائق قائلة:‏"هذه حركات افاعي.. لقد نشر المحادثة بدون اذني".

دوجا كات والسيجارة الإلكترونية

وأعلنت المغنية السمراء دوجا كات مؤخرا عن إلغاء جميع حفلاتها المقبلة، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة اللوزتين، بعد أن عانت من آلام مبرحة أجبرتها على دخول المستشفى لإزالتها.

يذكر أن المغنية الشابة دوجا كات تعرّضت لالتهاب شديد في اللوزتين بسبب تدخينها السيجارة الإلكترونية بكثافة، وهي تحت تأثير المضادات الحيوية في حفل توزيع جوائز الموسيقى Billboard، وهو ما ظهر واضحا في الصور التي التقطت لها خلال الحفل، حيث لم تكن الفنانة تترك السيجارة الإلكترونية من يدها أبدا.

إعتزال دوجا كات 

وتراجعت المغنية الشابة دوجا كات عن قرار اعتزالها الغناء، الذي اتخذته بعد تعرضها لهجوم من معجبيها في باراجواي، بسبب إلغاء حفلتها هناك بسبب العواصف الجوية، وهو ما وصفه معجبيها بعدم الاحترام لهم، كما أنه ينم عن عدم احترافية المغنية الشابة.

فيما اتهم آخرين دوجان كات برغبتها في لفت الانتباه لها، وتصدر اسمها التريند. 

دوجا كات تخسر آلاف المتابعين علي الانستجرام بعد مهاجمة معجبيها

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