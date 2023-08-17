الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية بجامعة حلوان

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

كلية الهندسة بحلوان 

أفاد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان أن البرنامج يعد أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية، بنظام الساعات المعتمدة، ويربط البرنامج بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة (هندسة القوى الكهربية وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات) بما يؤهل خريجي البرنامج بالعمل في مجال الشبكات الكهربية الذكية داخل وخارج مصر،

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ويقبل البرنامج حاملي درجة البكالوريوس فى اى من التخصصات الهندسية التالية هندسة القوى الكهربية هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات أو ما يعادلها.

برنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية

ويتم التدريس بنظام التعليم الهجين وتتم الدراسة في البرنامج بإجمالي ٤٨ ساعة معتمدة للبرنامج ١٢ ساعة معتمدة مقررات المرحلة التمهيدية + ١٨ ساعة معتمدة مقررات اختيارية بمرحلة الماجستير  بالإضافة إلى رسالة ماجستير تعادل ١٨ ساعة معتمدة.

واللائحة الأكاديمية والمحتوى العلمى والعملى للبرنامج تم إعدادهم من خلال التعاون بين ٤ جامعات أوربية و٤ جامعات مصرية في اطار مشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي.

هذا ويتم عمل منح جزئية لتخفيض الرسوم الدراسية للبرنامج للمتقدمين بالعام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تخفيض ٣٥٪ من الرسوم الدراسية لخريجي جامعة حلوان، وتخفيض ٢٥٪ من الرسوم الدراسية لخريجى الجامعات الأخرى.

لمزيد من التفاصيل:

wrl.helwan.edu.eg/sgmp

sgmp@h-eng.helwan.edu.eg

تليفون
+201069494418
واتساب:
+201221619038

التقدم للتسجيل بالبرنامج حتى

2023-08-31

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تعرف على برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بكلية العلوم جامعة حلوان

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جامعة حلوان هندسة الشبكات الكهربية الذكية كلية الهندسة بحلوان الجامعات الحكومية المصرية

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