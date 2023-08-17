كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تطرح الجامعة هذا العام ٨ كليات وتتضمن ٢٠ برنامجا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:



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التقديم في جامعة حلوان الأهلية

ويتم التقدم للطلاب في البداية إلكترونيا على الموقع المعلن مع العلم أن ظهور كلمة قبول للطالب معناها قبول الأوراق وجارى التنسيق، وعدم ظهورها ليس معناه الرفض.

عقب ذلك يتم عمل تنسيق داخلى بالجامعة للطلاب المتقدمين، وإرسال كود الدفع على نفس رابط التقديم، هذا وسيتم غلق التقديم على الموقع يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، وسيتم عمل التنسيق الداخلى وتكويد الرسوم يوم الإثنين الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٣.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية

وتكون المصاريف الإدارية هي ١٥٠٠ جنيه ويتم دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع، مع العلم أن نسبة زيادة الرسوم تحدد من قبل مجلس الجامعة كل عام (وارد زيادة أو ثبات الرسوم).

وننوه لجميع الطلاب أن هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية ويرى عدم الالتفات لأي صفحات أخرى ليست للجامعة.

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