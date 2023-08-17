الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية ؛ فيتو

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تطرح الجامعة هذا العام ٨ كليات وتتضمن ٢٠ برنامجا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:
 

Advertisements

التقديم في جامعة حلوان الأهلية

ويتم التقدم للطلاب في البداية إلكترونيا على الموقع المعلن مع العلم أن ظهور كلمة قبول للطالب معناها قبول الأوراق وجارى التنسيق، وعدم ظهورها ليس معناه الرفض.

عقب ذلك يتم عمل تنسيق داخلى بالجامعة للطلاب المتقدمين، وإرسال كود الدفع على نفس رابط التقديم، هذا وسيتم غلق التقديم على الموقع يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، وسيتم عمل التنسيق الداخلى وتكويد الرسوم يوم الإثنين الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٣.

 

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 

وتكون المصاريف الإدارية هي ١٥٠٠ جنيه ويتم دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع، مع العلم أن نسبة زيادة الرسوم تحدد من قبل مجلس الجامعة كل عام (وارد زيادة أو ثبات الرسوم).  

وننوه لجميع الطلاب أن هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية ويرى عدم الالتفات لأي صفحات أخرى ليست للجامعة.

صفحة جامعة حلوان الأهلية على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/HNU.Helwan?mibextid=ZbWKwL

الموقع الإلكتروني لجامعة حلوان الأهلية:
App2.helwan.edu.eg/hnu

txt

تعرف على برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بكلية العلوم جامعة حلوان

txt

جامعة حلوان تستعد لـ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثانوية العامة الدكتور السيد قنديل الدوري المصري جامعة حلوان الاهلية جامعة حلوان الاهلية التقديم في جامعة حلوان الأهلية

مواد متعلقة

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

وزير التعليم يوجه بحزمة إجراءات لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

تعرف على برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بهندسة حلوان بالتعاون مع اونينوتونو الإيطالية

وزيرا التعليم والعمل يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

تعرف على برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بكلية العلوم جامعة حلوان

وزير التعليم يبحث التعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر

جامعة حلوان تستعد لـ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

بعد عرض الشباب السعودي، هل ينتقل زيزو للأهلى؟

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 17-8-2023

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية