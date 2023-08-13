الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جامعة حلوان تستعد لـ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر

قيادات جامعة حلوان،
قيادات جامعة حلوان، فيتو

 أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لمتابعة استعدادات الجامعة التي تجري على قدم وساق لرفع كفاءة البنية التحتية وتجميل الجامعة استعدادًا لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، وتستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل، والذي يحظى برعاية واهتمام من الدولة المصرية، وإشراف مباشر من رئاسة الوزراء ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل أن اهتمام الجامعة بأسبوع شباب الجامعات ينبع من كون الأسبوع  مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، مما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات.

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وتشمل خطة التطوير تطوير الشوارع الرئيسية بالجامعة والمسطح حولها وشبكات الري والمناطق الزراعية والمطعم المركزي، والملاعب والأماكن التي تستضيف الأنشطة بالاسبوع، والإطار العام للحرم الجامعي واصلاحات ورصف الطرق، والصالة المغطاة ومبان المدينة الجامعية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنارة، وقد تم بالفعل الانتهاء من تطوير وتحديث دار الضيافة.

فعاليات أسبوع شباب الجامعات


هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من اللجان المتخصصة التي يرأسها عمداء الكليات كلا في تخصصه والتي تهدف إلي توفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة والأنشطة والمسابقات.

يذكر أن الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام ٢٠١٥ شهد رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى لقاء السيد الرئيس برؤساء الجامعات والطلاب، بمشاركة ٧  آلاف طالب وطالبة يمثلون  ٢٥ جامعة مصرية.

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رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمتابعة استعدادات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد

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