الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة بنها الأهلية بالعبور تحذر من جهات تقدم خدماتها دون سند قانوني

جامعة بنها الاهلية،
جامعة بنها الاهلية، فيتو

أصدرت جامعة بنها الأهلية بالعبور بيانا تحذيريا حذرت فيه من بعض الجهات التي تتحدث باسم الجامعة وتقدم خدمات للطلاب دون سند قانوني. 

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وأكدت جامعة بنها الأهلية أنه حرصا علي مستقبل أبنائها الطلاب وتوفير كافة السبل المتاحة لتمكين الطلاب من تلقي الخدمة العلمية بكفاءة عالية فإن الجامعة لم تعلن بعد عن اشتراك الطلاب بوسيلة مواصلات خاصة بالجامعة وستعلن الجامعة قريبًا قبل بداية العام الجامعي بوقت مناسب عن بداية وكيفية اشتراك الطلاب.

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كما نوهت الجامعة عن اتخاذها لجميع الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر اخبار كاذبة وغير صحيحة عن الجامعة.  

واهابت الجامعة بأبنائها الطلاب بعدم الانصياع وراء الاخبار الكاذبة التي يتم نشرها علي الصفحات غير الرسمية.

في وقت سابق أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، عددًا من القرارات الجديدة بالجامعة

وتضمنت القرارات تكليف الدكتور حسام الدين عبدالعظيم الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشرى بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية الطب البشرى بجامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتور محمد سعيد الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتورة سامية مصطفى الأستاذ المتفرغ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة للقيام بعمل مدير البرامج بكلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية.


كما شملت القرارات أيضا تكليف الدكتورة دعاء عقل الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة بنها الحكومية للقيام  بعمل مدير البرامج بكلية الإقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية، والدكتور أحمد طه الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية.

 

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الدكتور جمال السعيد محافظ القليوبية جامعة بنها الاهلية بالعبور جامعة بنها الاهلية

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