الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

العميل صفر،فيتو
العميل صفر،فيتو

حقق فيلم العميل صفر، بطولة الفنان أكرم حسني، والفنانة أسماء أبو اليزيد، إيرادات عالية بشباك التذاكر أمس في أول أيام عرضه حيث اقترب من تحقيق مليون جنيه، وحقق نحو 802.002 جنيه

 

فيلم العميل صفر

يشارك في بطولة العميل صفر، عدد من الفنانين، إلى جانب أكرم حسني، أبرزهم بيومي فؤاد، فاطمة البنوي، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، فيدرا، أيمن الشيوي، إسماعيل فرغلي، وغيرهم، والعمل من إخراج كريم العدل، وتأليف وائل عبد الله.

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على الجانب الآخر، كان تحدث  أكرم حسني، عن تجربته في فيلم العميل صفر، وذلك خلال العرض الخاص بالعمل المقام حاليا في أحد المولات الكبرى.

وقال أكرم في تصريح خاص لفيتو: “أنا بعتز  بكل الناس اللي يتعاون معاهم وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس على قد ما  تعبنا.. واستنوني في رمضان 2024”.

وقال منذر رياحنة على هامش العرض الخاص لفيلم العميل صفر: "أكرم حسني أحسن حد في الدنيا"، وسط حفاوة النجوم بصناع العمل. 

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر 

وتدور قصة الفيلم حول “صفر” حيث خطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميل سري هام، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

ويدخل الفيلم دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

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